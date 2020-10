Este vorba despre tichetele pentru persoanele de peste 75 de ani, beneficiare de pensia minimă. Aceștia trebuiau să primească câte 180 de lei pe lună din fonduri europene pentru o masă caldă. Trebuie menționat că Guvernul vrea să dea acești bani după patru luni, adică înainte de alegerile parlamentare.

„Pentru pensionari, fiecare lună de întârziere înseamnă foarte mult. Această măsură este luată pentru cei cu pensia minimă, deci cei în cea mai mare dificultate. Puțin le pasă guvernanților de situația pensionarilor. Se scumpește curentul electric, gazul. Se scumpesc toate. Nu știu cum o să facem toți față la aceste cheltuieli”, a spus Dorina Barcari, reprezentanta Asociației pentru Drepturile Pensionarilor din România.

De asemenea, ministrul Muncii a explicat că bonurile valorice vor fi transmise beneficiarilor de către primării. Pensionarii vor mai primi și lista unităților autorizate unde pot merge pentru a folosi tichetele.

Vești pentru milioane de pensionari

Violeta Alexandru a transmis că o prioritate zero a Guvernului este creșterea pensiilor. Ministrul Muncii a fost prezent în emisiunea „Întrebări esențiale”, unde a explicat clar ce creșteri vor fi făcute.

„Creșteri vor fi în continuare în anii care vin dar vom avea o abordare pragmatică, în sensul de a nu vinde oamenilor iluzii, așa cum face PSD-ul, ci de a explica oamenilor ce se poate în mod real, având în vedere încasările la buget”, a declarat Violeta Alexandru în emisiunea „Întrebări esențiale” de pe evz.ro

De asemenea, ministrul Muncii a explicat faptul că închiderea întreprinderilor și pierderea locurilor de muncă ar fi rezultat în imposibilitatea de a plătii pensiile. Violeta Alexandru a subliniat că acest lucru „este de neconceput pentru un Guvern responsabil”.

„Știu că a fost o întreagă campanie, într-adevăr lucruri sunt duse într-un discurs politic populist, dar am încredere că oamenii înțeleg ce se întâmplă anul acesta în România. Oamenii au văzut că am încercat să ajutăm cât am putut pe cei care muncesc. Tot din încasările de la buget au fost plătite și toate măsurile active pe care știți că le-am luat, pentru că nu am vrut ca întreprinderile să se închide sau își piardă oamenii locurile de muncă.

Imediata consecință a acestui lucru ar fi fost, în lanț, scăderea încasărilor la buget, de unde și imposibilitatea de a face plăți pentru pensii. Așa ceva este de neconceput pentru un Guvern responsabil și ca atare am luat acea decizie care avea susținerea în buget și sunt convinsă că pensionarii înțeleg”, a conchis Violeta Alexandru.