„Creșteri vor fi în continuare în anii care vin dar vom avea o abordare pragmatică, în sensul de a nu vinde oamenilor iluzii, așa cum face PSD-ul, ci de a explica oamenilor ce se poate în mod real, având în vedere încasările la buget”, a declarat Violeta Alexandru în emisiunea „Întrebări esențiale” de pe evz.ro

Imposibilitatea de a face plăți pentru pensii este de neconceput

De asemenea, ministrul Muncii a explicat faptul că închiderea întreprinderilor și pierderea locurilor de muncă ar fi rezultat în imposibilitatea de a plătii pensiile. Violeta Alexandru a subliniat că acest lucru „este de neconceput pentru un Guvern responsabil”.

„Știu că a fost o întreagă campanie, într-adevăr lucruri sunt duse într-un discurs politic populist, dar am încredere că oamenii înțeleg ce se întâmplă anul acesta în România. Oamenii au văzut că am încercat să ajutăm cât am putut pe cei care muncesc. Tot din încasările de la buget au fost plătite și toate măsurile active pe care știți că le-am luat, pentru că nu am vrut ca întreprinderile să se închide sau își piardă oamenii locurile de muncă.

Imediata consecință a acestui lucru ar fi fost, în lanț, scăderea încasărilor la buget, de unde și imposibilitatea de a face plăți pentru pensii. Așa ceva este de neconceput pentru un Guvern responsabil și ca atare am luat acea decizie care avea susținerea în buget și sunt convinsă că pensionarii înțeleg”, a conchis Violeta Alexandru.

Se schimbă sediul Casei de Pensii din acest sector

Conform celor scrise de Violeta Alexandru pe Facebook, ministrul Muncii a discutat cu Primarul ales al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, despre schimbarea sediului Casei de Pensii Sector 6. Aceasta susține că locația nu este potrivită.

„Am discutat cu Primarul ales al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, colegul meu, să schimbăm sediul Casei de Pensii Sector 6. Eu am luat deja minime măsuri de organizare pentru ca pensionarii din sectorul 6 să fie primiți și tratați cu respect, de la egal la egal, civilizat. Nu sunt mulțumită de cum arată lucrurile și dacă nu sunt mulțumită, de regulă, nu renunț până nu se rezolvă.

Locația casei de pensii nu este cea mai potrivită. Este un spațiu impropriu. Se creează aglomerație pentru că locul este înghesuit. Oamenii nu pot să ia loc, în mod civilizat, să discute cu funcționarii până primesc toate informațiile de care au nevoie”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

Sursă foto: INQUAM/Octav Ganea.