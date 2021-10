Lovitură puternică pe piața media. Dispare o televiziune importantă. Locul ei va fi luat însă de un alt post tv. Mai exact, TNT dispare și se transformă în Warner TV. Despre această mutare a dat mai multe detalii Marion Rathmann, vicepreşedinte Entertainment Channels la Warner Media în Germania, Polonia, România şi Marea Britanie.

Acesta, a declarat pentru News.ro, că schimbarea TNT în Warner TV va ajuta compania să ajungă la un public mai mare. Acest lucru se va face folosind patrimoniul unic al Warner Bros. şi propunând o nouă imagine. Unul dintre obiective este să alinieze şi, prin urmare, să consolide brandurile în regiuni.

Postul Warner TV este lansat oficial în România pe 23 octombrie, luând locul TNT în grila de canale.

Warner TV promite conţinut premium, blockbustere şi seriale apreciate în întreaga lume.

Producţii importante precum trilogia „Stăpânul Inelelor” (”The Lord of the Rings”), „Cavalerul Negru” (”The Dark Night”), „Sucker Punch: : Evadare din realitate” (”Sucker Punch”), maraton „Destinaţie Finală” (”Final Destination”) şi „Coşmar pe Elm Street” (”A Nightmare on Elm Street”), dar şi filme care au făcut istorie, precum „Dirty Dancing” şi „Operation Pacific”, se vor regăsi în grila Warner TV România.

Ce pot vedea telespectatorii

În program vor continua să fie disponibile serialele „Echipa de Şoc”, „Magnum, P.I.”, „Hercule” şi „Xena, prinţesa războinică”, dar şi „Narcos”.

Warner TV a fost deja introdus cu succes în Franţa şi Germania şi se poziţionează astfel ca parte din unul dintre cele mai cunoscute branduri media din lume, Warner Bros.

Rathmann a susținut că va fi menţinut vechiul conţinut TNT, vor fi adăugate producţii noi, fiind deja făcute achiziţii de la toate studiourile importante, şi a asigurat că publicul român va avea o mare varietate de genuri din care să aleagă.

„Rebranduirea postului nu înseamnă că nu vom mai difuza conţinutul existent al TNT. Am achiziţionat conţinut de la toate studiourile importante şi vom rămâne la această strategie pe viitor”, a spus aceasta conform sursei citate.