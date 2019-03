„Ziua Buna va urez tuturor !

Pentru ca zilele acestea vor fi multe idei de comunicat public, m-am gandit ca utilizarea acestei pagini de FB este o metoda eficienta .

Va astept pe toti cei care doriti sa participati la un schimb de idei sa-mi scrieti si promit ca voi incerca sa raspund cat de repede si clar se poate.

Inchei prin a va aduce aminte cuvintele cu care mi-am anuntat candidatura pentru PRU.

TRAIASCA ROMANIA !

MARE-UNITA-SUVERANA”, a scris Ghiță pe pagina sa de Facebook.

Sebastian Ghiță și-a atras deja susținători. Într-un comentariu la postarea sa de pe Facebook, cineva îl salută și îi urează mult noroc.

„Va salut si va urea mult noroc daca nu erau dezvaluirile d_vostra nu se stia nimic de ce sa intamplat in justizia romana”

La acest comentariu Ghiță a răspuns cu „multumesc mult pentru aprecieri. Voi continua cu dezvaluirile despre felul in care a fost jefuita Romania”

Un alt utilizator i-a scris „Bre, Ghiță pana nu publici dovezile iar Luluta devine procuror european, nu pupi nici un vot! Sau nu le ai ?”

La acest comentariu Ghiță a spus că a facut până acum a făcut destule și că promite că va continua.

Altcineva i-a spus că nu este el „alba ca zapada”, dar că mai face lumină. „Nu esti tu alba ca zapada dar mai faci lumina, e bine sa le mai arati si celelalte fete ale celor drepti si farà de pacat.”

Ghiță a răspuns și a spus: „Asa este ! Am facut si eu greseli insa acum intentiile mele sunt in sensul aflarii Adevarului in Romania”

Printre comentarii, Sebastian Ghiță a făcut și o mărturisire: „Trebuie insa sa va spun ca nu am intrat in politica pentru functii sau bani.

In PRU pot sa spun simplu ca sunt Nationalist convins si ca-mi doresc o Romania Mare Unita si Suverana !”

Ghiță a primit și comentarii negative de genul:

„Ba da esti nesimtit ameninti lumea, la cat ai furat pramatie, cine dracu te voteaza,? Eu cred ca nu esti sanatos…”

„Ghitaa..fa-ne un bine..Fa un infarct sau un atac cerebral..sau macar ceva sa te lase paralizat la pat ptr tot restul zilelor”

„Puscariasi imputrit,cum indraznesti tu,lichea sa patezi imaginea noastra a romanilor?tu,chiar crezi ca te voteaza careva?ht!!”

” La pușcărie e locul tău nu candidat la Europarlamentare!!!”

La toate aceste comentarii, Sebastian Ghiță a ales să nu dea curs unui conflict și să răspundă civilizat.

”Voi candida în faţa românilor, primul pe lista Alianţei PRM +PRU, indiferent de vehiculul politic cu care ne vom prezenta la alegeri. Cine vreţi să vorbească despre viitorul României, străinii? Voi candida pentru că o voce românească trebuie să se audă tare şi răspicat. Trăiască România mare, unită şi suverană! Campania această electorală nu este despre Europa, Bruxelles, şi ONG-urile lui Soros, campania aceasta este despre noi, despre români”, a declarat, duminică, la România TV, Sebastian Ghiţă, anunțându-și candidatura.

Judecătorii Curţii de Apel Ploieşti au revocat ultimul mandat de arestare emis pe numele său, decizia în acest sens fiind definitivă.

Sebastian Ghiţă a plecat din ţară, în noaptea de 19 spre 20 decembrie 2016, şi a fost prins la Belgrad în 14 aprilie 2017. Ghiţă avea permis de conducere şi buletin de Slovenia şi era împreună cu fratele său în momentul capturării. Fostul deputat PSD a fost arestat de autorităţile sârbe timp de două luni pentru posesie de documente falsificate şi a fost eliberat pe cauţiune.