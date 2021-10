Acesta susține că apropierea de vârful valului 4 este aproape, deci se va intra pe un platou. Medicul susține că este posibil ca această săptămână să fie ultima cu cifre record de bolnavi.

Situația de la ATI, încă problematică

Despre situația de la ATI, specialistul spune că se anunță a fi dramatică pentru încă cel puțin două săptămâni, cu numeroși pacienți grav bolnavi și multe decese COVID-19.

Octavian Jurma a precizat că marți se vor înregistra peste 16.000 de cazuri de COVID și că urmează un vârf în această săptămână – în jurul a 17.000 de cazuri.

„Mă aștept ca cel târziu pana la finalul lunii sa ne aflam pe panta descendenta”, a anunțat Octavian Jurma

Medicul anunță, vom vedea valori descendente

„Saptamana trecuta am avut pentru prima data o scadere a ratei de crestere saptamanale sub 50% iar debutul de luni este sub prognoza. Chiar daca si in aceasta saptamana numarul de cazuri va continua sa creasca si de maine vom vedea valori de peste 16,000 cu un varf saptamanal in jurul a 17,000 de cazuri, ne apropiem de varful sau platoul valului 4-Delta pe care il asteptam la mijlocul lunii octombrie. E posibil ca aceasta sa fie ultima saptamana de crestere accelerata si putem spera [cu rezerve] ca inca de saptamana viitoare vom vedea valori descendente in privinta numarului de cazuri noi”, anunță Octavian Jurma, luni, într-o postare pe Facebook.

Date exacte, abia la sfârșitul anului

Despre câți români au pierdut lupta cu virusul, în octombrie, se va ști abia la sfârșitul anului, mai spune Jurma, comparând situația cu cea din valul 3 de anul trecut.