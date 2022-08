Vine criza peste România. Ministrul Economiei Florin Spătaru trage semnalul de alarmă. Acesta a vorbit despre situația economică a țării noastre, dar și despre ce ar putea urma în lunile următoare.

Într-un interviu acordat la Antena 3, Florin Spătaru a vorbit despre recesiunea din Europa, dar și despre ce se va întâmpla cu România. Ministrul susține că țara noastră nu poate fi izolată de restul Europei având în vedere criza financiară, însă există și părți bune.

Mai exact, Spătaru susține că România are în față o amenințare, dar și o oportunitate. „La nivel european vorbim de situații clare de recesiune, România nu poate fi izolată din punctul ăsta de vedere, tocmai de aceea vin și spun că România are o amenințare din punctul acesta de vedere, dar are și o oportunitate”, a spus ministrul, la Antena 3.

Oportunitatea pe care România o are în ciuda crizei actuale

El a explicat pe larg și ce înseamnă acest lucru. Potrivit ministrului, România este producător de energie, dar și de gaze. Drept urmare, având în vedere situația dificilă de la nivel european, țara noastră poate să producă materii prime, care la rândul lor ar putea să creeze valoare.

Menționăm faptul că Florin Spătaru nu este singurul care a vorbit despre un scenariu sumbru pentru țara noastră. La rândul său, ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, vorbea săptămâna trecută despre riscurile cu care se va confrunta România.

Adrian Câciu, despre situația economică a României

Potrivit acestuia, vor exista situații dificile, dar și elemente de presiune, care au fost deja însă anticipate. Totodată, se estimează și câteva pierderi, însă efectele ar putea să fie combătute și să nu se resimtă atât de rău.

„Există riscul. Deci nu suntem într-o oază în care suntem feriți de riscurile apariției unor elemente de presiune de exemplu recesioniste, dar ele au fost sau sunt anticipatele pas cu pas pentru că trebuie să te uiți cum funcționează anumiți indicatori proxy – de exemplu producția industrială este în scădere.

Asta îți arată că vei avea o dificultate, cel puțin pe trimestrul 3 și 4 și trebuie să iei niște măsuri, să revigorezi acea acea zonă, astfel încât pierderile de context sau de conjunctură să nu se resimtă în efectele orizontale”, spunea în cursul zilei de joi, Adrian Câciu.