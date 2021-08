Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie va dispărea. Instituția isi inceteaza activitatea peste un an. In martie 2022, SIIJ ramane doar cu doi procurori: Adina Petrescu si Adelin Mihaila, susține luju.ro. Jurnaliștii arată că mandatele procurorilor Adina Florea, Nicolae Marin, Mihaiela Iorga-Moraru si Sorin Iasinovschi expira in primavara. În. ceea ce privește mandatele lui Petrescu si Mihaila, acestea vor inceta in octombrie 2022. Planul a fost facut: concursul pentru SIIJ va fi sabotat, Sectia dispare de la sine

Sursa citată arată că sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie isi va inceta oficial activitatea in octombrie 2022. Practic, in toamna anului viitor SIIJ va ramane fara niciun procuror.

In momentul de fata, la SIIJ lucreaza doar sase procurori. Este vorba despre Nicolae Marin (adjunctul Sectiei); Adina Florea; Mihaiela Iorga-Moraru; Sorin Eugen Iasinovschi; Adina Petrescu și Nicolae Adelin Mihaila.

Ce se va întâmpla peste șase luni la SIIJ

Toti cei sase procurori au fost numiti pe mandate de trei ani, conform prevederilor din Legea privind organizarea judiciara. Ei isi vor inceta insa activitatea la SIIJ in 2022. Asta intrucat mandatele lor vor expira in 2022. Primele mandate expira peste sase luni

Primii vor fi Nicolae Marin, Adina Florea, Mihaiela Iorga-Moraru si Sorin Eugen Iasinovschi. Exista si posibilitatea ca unii dintre cei patru procurori sa plece de la SIIJ chiar mai devreme de martie 2022. E cazul Adinei Florea si a lui Sorin Eugen Iasinovschi. Asa cum se stie, Adina Florea s-a inscris deja la concursul pentru numirea in functia de inspector judiciar la Inspectia Judiciara (concursul se va finaliza in noiembrie 2021), iar Sorin Iasinovschi si-a depus cerere de pensionare, care deocamdata a fost blocata de Sectia pentru procurori a CSM.

Instituția va devenio nefuncțională

Odata cu incetarea mandatelor celor de mai sus, SIIJ va ramane cu doar doi procurori, devenind practic nefunctionala. Este vorba despre procurorii Adina Petrescu si Nicolae Adelin Mihaila. Nici acestia nu vor mai sta insa foarte mult la SIIJ, ci doar pana in toamna anului 2022.

Sursa citată sustine că procurorii vor fi blocati sa se inscrie la concurs. Surse avizate au dezvaluit pentru Lumea Justitiei ca si in cazul in care CSM va organiza un nou concurs pentru numirea procurorilor la SIIJ, acesta va fi sabotat de conducerea PICCJ, asa cum a facut si vechea conducere a PICCJ in cazul concursurilor anterioare, cauza pentru care schema SIIJ nu a fost niciodata completata. Mai precis, procurorilor li se va interzice sa se inscrie la concursul pentru SIIJ. De asemenea, aceleasi surse au dezvaluit ca inclusiv la nivelul CSM gruparea anti-SIIJ va bloca organizarea unui nou concurs, scopul fiind acelasi: lasarea Sectiei fara procurori astfel incat SIIJ sa devina nefunctionala, iar desfiintarea ei sa se faca pe cale naturala.