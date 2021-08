Asociatia Magistratilor din Romania (AMR), Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR), Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) si Asociatia Procurorilor din Romania (APR), avertizeaza ca insistenta coalitiei PNL-USR-PLUS-UDMR de a desfiinta Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) „va crea un precedent extrem de periculos pentru statul de drept din Romania”, potrivit luju.ro

Intr-un punct de vedere trimis catre Comisia juridica a Senatului, condusa de catre senatoarea PNL Laura-Iuliana Scantei, cu privire la proiectul de lege privind desfiintarea SIIJ, cele patru asociatii atrag atentia ca distrugerea sectiei speciale va provoca „un real si inacceptabil regres in privinta statutului judecatorilor si procurorilor, contrar documentelor internationale relevate, precum si contrar dispozitiilor constitutionale, astfel cum au fost reflectate in jurisprudenta Curtii Constitutionale”.

Desființarea SIIJ încalcă independența justiției

In primul rand, este vorba despre incalcarea independentei justitiei. AMR, UNJR, AJADO si APR explica faptul ca SIIJ reprezinta un garant al acestei independente, prin faptul ca mecanismul de numire a procurorilor sectiei speciale este unul complet independent de factorul politic, rolul primordial avandu-l CSM. Ba mai mult: legea de functionare a SIIJ nu le permite procurorilor acestei sectii sa faca presiuni asupra judecatorilor investiti cu solutionarea dosarelor trimise de catre Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie – asa cum se intampla pe vremea cand DNA avea competenta de a ancheta judecatori si procurori.

De altfel, cele patru ONG-uri amintesc faptul ca abuzurile Directiei Nationale Anticoruptie impotriva magistratilor au fost in detaliu documentate de catre Inspectia Judiciara si confirmate de catre Consiliul Superior al Magistraturii.

In plus, asupra garantiilor de independenta pentru judecatori si procurori au atras atentia nu doar magistratii romani si Curtea Constitutionala (in multiplele decizii prin care a confirmat legalitatea existentei si functionarii SIIJ), ci si entitati internationale, de exemplu, Comisia de la Venetia si Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni

Astfel, initiativa legislativa de desfiintare a SIIJ si de retrimitere la DNA a dosarelor cu magistrati va readuce situația dinaintea anului 2018 (cand a intrat in functiune sectia speciala). Mai exact, procurorii cu grad profesional inferior vor avea competenta sa ancheteze si sa trimita in judecata judecatori si procurori inclusiv cu grad de Inalta Curte (respectiv Parchet General). Si nu doar atat, ci si sa ii urmareasca penal inclusiv pentru solutiile pronuntate, subliniaza AMR-UNJR-AJADO-APR.

Totodata, asociatiile declară faptul ca peste 80% dintre judecatorii si procurorii autohtoni ar fi votat pentru desfiintarea SIIJ. In realitate, procentajul acestora reprezinta doar circa 30%.

