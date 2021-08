Inspecția Judiciară a reusit sa-l sperie pe procurorul Sorin Iasinovschi, de la SIIJ. Astfel, față de luna iunie 2021, atunci când a acordat un interviu unui post de televiziune, în care a vorbit pe larg despre dosarul SIIJ privind fraudarea alegerilor locale de la Sectorul 1, luni, 9 august 2021, Iasinovschi nu a vrut să mai facă declarații, amintind că are deja un dosar disciplinar și că nu vrea sa se aleagă cu încă unul.

Afirmația lui Sorin Iasinovschi a venit după ce procurorului i-a fost solicitat un punct de vedere cu privire la cele mai recente imagini apărute, în care primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, ar fi fost surprinsă, în noaptea alegerilor locale, în sala unde se aflau sacii cu voturi, aspect negat vehement de către Armand.

„În momentul în care ai trecut de această fază vezi ce ai de făcut. Dacă trebuie cercetat sau nu. Dau o ipoteză. Să admitem ipoteza că totul o să fie perfect. Păi dacă totul o să fie perfect și totul a ieșit perfect, nu are rost să audiez pe nimeni, practic, că se clasează dosarul dacă totul e ok. Nu are rost să mă pronunț! Gândiți-vă că am un dosar de cercetare disciplinară. Mai spun ceva pe aici și iar mă trezesc cu unul.”, a declarat procurorul la Antena 3.

Așadar, procurorul nu vrea să se pronunțe cu privire la imaginile în care Clotilde Armand se vede şi se aude cum dă indicații cu privire la procesul electoral, chiar în locul unde se aflau voturile.

Imaginile arată că, în ciuda faptului că a negat că a intrat în sala de sortare a voturilor, Clotilde Armand ar fi fost în respectiva sală, în sala de sortare a voturilor, în momentul în care se numărau voturile din saci.

Reacția lui Clotilde Armand

„Câteva precizări pentru televiziunile care difuzează imagini cu “Clotilde cu mâna pe voturi!” și spun că eu aș fi fost în camera respectivă din sediul BES 1: ghinion! Doamna respectivă indicată de avocatul lui Tudorache și de televiziunile de casă ale PSD nu sunt eu. Seamănă dar nu răsare.

Un nou fake-news grosolan a apărut simultan la televiziunile abonate la bănii primăriei până să ajung eu primar (RTV & A3), sunt încercări disperate ale lui Dan Tudorache și ale avocatului acestuia de a distrage atenția de la dosarele deschise de DNA. De 9 luni se chinuie să zică că am furat voturile și nimeni nu-i crede. Pentru că Justiția nu minte.

Nu am intrat niciodată în camera unde se numărau voturile, în imagini se vede clar că este vorba de o altă persoană. Nivelul știrilor false create de PSD a ajuns prea departe. Îi voi acționa în judecată pe toți cei care sunt părtași la manipularea aceasta grosolană.

Văd că s-a grăbit și președintele PSD cu concluziile. Îi dau un sfat prietenesc: Dle. Ciolacu, schimbați-vă ochelarii”, a scris Clotilde Armand într-o postare pe Facebook.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea