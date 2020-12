Cea mai umărită televiziune din România a încasat lovitura momentului. ProTV a fost înfrântă, fără drept de apel, de marele rival, Antena 1. Cifrele spun totul. Vineri seara, nu a existat concurență. A fost o singură televiziune.

Șoc total la ProTV

Antena 1 a dat lovitura decisivă cu finala X Factor 2020, câștigată de către Andrada Precup. Telespectatorii au fost cu ochii pe confruntările finale din cel de-al nouălea sezon X Factor. Show-ul difuzat de Antena 1 s-a impus ca lider de audiență atât la nivelulul publicului urban, cât şi la nivelul publicului naţional, conform cifrelor consultate de către capital.ro.

Antena 1 a fost lider de audiență cu finala X Factor în rândul publicului din mediul urban, cu o medie de 7.5 puncte de rating si 19 procente cotă de piață. Al doilea clasat, Pro TV a obținut 5.5 puncte de rating și 14 procente cotă de piață.

Show-ul Antena 1 a fost pe primul loc și în rândul întregului public din România cu o medie de 6.9 puncte de rating și o cotă de piață de 17.7%, în timp ce Pro TV, clasat pe locul al doilea, a obținut o medie de 6.1 puncte de rating și 15.6 procente cotă de piață.

Minutul de aur, la X Factor

În minutul de aur al emisiunii, 21.45 peste 1.5 milioane de telespectatori la nivelul întregului public din România urmăreau competiţia X Factor.

Andrada Precup a urcat pentru prima dată pe scenă, seara trecută, alături de Adrian Daminescu și Damian Drăghici alături de care a făcut din nou ce știe mai bine, i-a lăsat pe toți cei care au ascultat-o cu respirația tăiată! ”Faptul că am ajuns până aici m-a ajutat să îmi dau seama cât de importantă este evoluția unui concurent și câte lucruri am învățat din această experiență. Am creat o legătură cu Ștefan, pentru că am petrecut mult timp împreună. Pur și simplu mă simt protejată!”, a mărturisit Andrada.

Ștefan Bănică spune că la rândul său și el a avut de învățat de la Andrada. ”O iubesc pe fata asta, care pentru mine este mai mult decât un concurent la X Factor, cunoscând-o îndeaproape, pentru mine a devenit o mica lecție de viață! O iubesc pentru firescul ei, pentru bucuria ei, pentru modul în care cântă, pentru modul în care transmite, pentru sensibilitatea ei și cu atât mai mult, pentru forța ei!”, a spus Ștefan Bănică.