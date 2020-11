Un milionar supercunoscut a făcut senzație la Antena 1. Este vorba de Irinel Columbeanu, care a șocat prin sinceritatea declarațiilor făcute în fața lui Cheloo, Bendeac și Delia. Fostul sot al Monicăi Columbeanu a urcat pe scena emisiunii iUmor şi a făcut un roast.

Irinel Columbeanu a relatat, cu autoironie, cum a făcut bani dar mai ales cum a rămas fără averea care în trecut l-a făcut celebru. El a spus, mai în glumă, mai în serios, că a făcut bani vânzând case, doar că singura problemă cu care s-a confruntat era că imobilele îi aparţineau. A mai povestit că banii i-a aruncat doar în centru, pentru că i-au plăcut femeile mai mult decât orice.

„Sunt Irinel Columbeanu și mă puteți recunoaște după Bentley. Adică sunt eu, omul fără Bentley. Ciudată-i viața asta (…)

Am venit până aici în plimbare. Fac exerciții, nu vreau să obosesc ca să nu mă așez pe vreo bancă, pe mine băncile m-au nenorocit, așa că nu vreau să mai aud de ele! În ultima vreme am făcut bani vânzând case, singura problemă este că erau ale mele. Azi ești sus, mâine ești jos, ești același om deși cei din jur te tratează diferit, oamenii te respectă și vor să îți fie prieteni dacă ești milionar, au senzația că le vei da lor banii. Nu știu dacă voi mai avea mulți bani vreodată!

N-am fost niciodată Gigi Becali să arunc cu banii în stânga și în dreapta. Eu am aruncat mai mult în centru. Mi-au plăcut femeile, da! Cui nu-i plac? De ce să fim ipocriți? Femeile au instinctual acest matern fabulos, am aflat foarte devreme în viață lucrul acesta. Când eram foarte tânăr și-i spuneam unei fete că tata are foarte mulți bani, nu mai voia să-mi fie iubită. Brusc, voia să-mi fie mamă!”, a povestit, Irinel Columbeanu.