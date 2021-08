Este vorba despre companiile E.On și Engie, iar persoanele vizate sunt care au contracte concurențiale încheiate anul trecut și care au beneficiat astfel de prețurile mai mici de atunci de pe piața de gaze.

Potrivit ultimelor informații, acestea trebuie să se aștepte la creșteri masive la factură, după ce contractele expiră și trebuie să încheie unele noi, la prețurile mult mai mari de acum din piață propuse de aceiași furnizori.

Economica.net a realizat o serie de calcule în acest sens, iar potrivit sursei citate scumpirile pot ajunge chiar și până la 76%. Astfel, conform calculelor realizate de sursa citată, clienții celor mai mari furnizori de pe piață, Engie și E.On, vor avea de plătit prețuri mai mari la gaze la schimbarea conctractului, dacă aleg același furnizor.

În cazul Engie, sursa citată precizează că Engie anunța că are o ofertă concurențială denumită Engie Gas 4U, care venea cu o reducere de 10% a prețului mărfii-gaz în primele șase luni de la contractare, dacă ați fi contractat-o în iulie 2020. Fără niciun fel de discount, prețul gazului era de 84,7 lei/MWh de gaz – preț fix asumat de Engie pe un an.

În total, cu toate tarifele și cu TVA, prețul final plătit de client este de 150 de lei/MWh, pentru jumătatea de sud a țării, alimentată prin rețeua de distribuție a Distrigaz Sud Rețele. Acesta este prețul plătit în a doua jumătate a anului contractual.

Cu cât cresc facturile

Pe de altă parte, acest preț se schimbă odată cu oferta nouă, de prelungire a contractului. Aceeași ofertă Gas 4U are acumun preț al gazului-marfă de 169 lei/MWh, deci mai mult decât dublu decât acum un an. Totuși, Engie oferă un discount de 20% al acestui preț, timp de trei luni în următorul an contractual.

În final, calculele realizate de sursa citată arată că dacă un client va continua cu aceeași ofertă, atunci va avea, pentru primele trei luni, un preț final de furnizare de 211 lei/MWh – respectiv o scumpire de circa 40 %. Pe de altă parte, după cele trei luni de reducere, prețul final va fi de 251 lei/MWh – adică o scumpire de 67% față de ultima lună din contractul care expiră.

În ceea ce îi privește pe consumatorii abonați la E.On, aici se înregistrează o scumpire de peste 50%. Mai exact, anul trecut, pe 15 iulie, printre ofertele prezentate de E.On se numără și cea fără vreun serviciu auxilar E.On Promo Gas, care era cu circa 10% sub vechiul preț reglementat de stat. La acea dată, prețul gazului-marfă era de 79 de lei/MWh, plus un abonament zilnic de 30 de bani Așadar, conform calculeleor Economica.net, prețul final de furnizare, în anul contractual care se termină, este de circa 139 de lei/MWh plus 9 lei/lună, abonamentul.

Pe de altă parte, noua ofertă E.On este acum E.On Home Gas, pe un an, cu un preț al gazului-marfă de 145 de lei/MWh – cu 83% mai mare decât anul trecut, iar abonamentul este de 40 de bani pe zi, deci cu 33% mai mare. În total, prețul final de furnizare, cu tot cu tarifele de rețea și TVA, este, în noua ofertă, de 218 lei/MWh plus 12 lei pe lună abonamentul.

Un calcul total realizat de sursa citată arată o factură lunară mai scumpă cu 55%. Pe lângă acest aspect, în această ofertă nouă, prețul nu mai este fix garantat pe un an. Acesta se poate modifica în funcție de avoluția prețurilor din piața de gaze, cu notificarea prealabilă a clientului de către E.On, avertizează sursa citată.

Amintim faptul că piața gazelor naturale a fost liberalizată de la 1 iulie 2020, iar clienții au putut să încheie contracte în regim concurențial, la prețurile mult mai bune decât în acest an.

„În situaţia în care clientul casnic va fi inactiv şi nu va încheia, până la data liberalizării, respectiv 1 iulie 2020, un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial, furnizorul actual îi va asigura furnizarea gazelor naturale în mod automat şi după această dată, începând cu data de 1 iulie 2020 şi până la data încheierii unui contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2021, în baza contractului reglementat de furnizare a gazelor naturale în vigoare, pe care clientul îl are deja încheiat cu furnizorul actual, dar la preţul din oferta comunicată clientului, pe parcursul lunilor mai și iunie, de către furnizorul actual”, se arăta în Ghidul ANRE privind liberalizarea pieței de gaze naturale. Astfel, de la 1 iulie, marii furnizori de gaze naturale au anunțat prețuri mărite pentru cei care nu au decis trecere pe piața concurențială.

Prețurile mai mari nu sunt o surpriză

Vicepreședintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege, oferea o serie de explicații în acest sens în luna mai a acestui an. Mai exact, el vorbea atunci despre tarifele care vor evolua, explicândde ce nu ar trebui să surprindă pe nimeni creșterea prețului din ofertele de furnizare a gazelor pentru consumatorii casnici din acest an.

Potrivit acestuia, evoluția prețurilor era una favorabilă anul trecut, însă în acest an lucrurile s-au schimbat.

„Anul trecut, când s-a renunţat la preţurile reglementate pentru consumatorii casnici pe piaţa gazelor naturale conjunctura pe piaţă era una favorabilă din punctul de vedere al evoluţiei preţurilor pe pieţele angro. (…) În martie-începutul lui aprilie se puteau încheia contracte la preţuri în jur de 90 de lei (pe Mw – n.r.), momentan sub 130 este imposibil, preţul este undeva între 130 şi 140 de lei. Deci creşterea este una semnificativă, iar ofertele de preţ care de obicei se dau pe un an, trebuie să includă şi achiziţiile pentru iarna care vine, chiar şi primul semestru din 2020. Nu ar trebui să surprindă pe nimeni această creştere a preţurilor la gaze”, a explicat atunci Zoltan Nagy-Bege.

De menționat este faptul că din piața clienților casnici, de 3,95 de milioane consumatori, doar aproximativ o treime au încheiat contracte pe piața concurențială, respectiv 1,2 milioane de consumatori din totalul de 3,9 milioane, potrivit declarațiilor din martie ale lui Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedintele ANRE.

În același timp, de la data de 1 iulie 2020, au încheiat contracte concurențiale aproximativ 600.000 de persoane, care se adăugau celor aflate deja pe piața liberă, încă din 2007.

Creșterea prețurilor este vizibilă

Amintim faptul că ultimul raport publicat de Institutului Național de Statistică (INS) privind inflația avea să prevestească ceea ce urma să se întâmple. Datele arată o inflație în creștere tocmai din cauza creșterilor la energie electrică și gaze.

Mai exact, potrivit sursei citate, gazele au avut a doua cea mai mare scumpire de 20,55% în iulie 2021 față de iulie 2020, după ce la energie electrică (24,65%) și în fața celei la combustibili (12,96%) și tutun, țigări (4,95%). În total, rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2021 a ajuns la 5%, în creștere cu 1,1% față de cea anunțată în iunie.