Alexandru Nazare a susținut că e-factura exista doar in stadiu de “fisa de proiect”.

„Cand am preluat mandatul de ministru al finantelor. Acest proiect a fost pregatit (arhitectura, solutie tehnica), a fost negociat si a primit 20 de mil de euro alocare financiara in PNRR (aprilie-mai). Este adevarat ca nu am fost de acord cu transformarea acestuia in PPP (Parteneriat Public Privat), pentru ca nu existau garantii suficiente ca datele de facturare generate de companiile romanesti nu vor fi utilizate de operatorii privati in scopuri comerciale si pentru ca finantarea era deja asigurata prin PNRR. Ar fi o veste foarte buna si m-as bucura daca prima etapa a proiectului va fi finalizata la 1 Septembrie, asa cum a promis premierul astazi, scrie fostul ministru al Finanțelor Alexandru Nazare pe Facebook.

El a continuat atacul la adresa premierului.

„Observ ca premierul Florin Citu a revenit astăzi cu marota “intarzierilor” din prima parte a anului referindu-se la mandatul meu in conferinta de presa de la Ministerul Finantelor. Nu este vorba despre întârzieri, ci diferențe de viziune asupra implementarii anumitor proiecte cu care eu nu am fost de acord din motive intemeiate. Spre exemplu, operationalizarea Bancii Nationale de Dezvoltare (BND) este prevazuta pentru 2025, in varianta in care se creeaza o structura noua, de la zero. Aceasta este varianta sustinuta de Florin Citu in mandatul de ministru de finanțe din 2020. Totuși, tinand cont de rolul strategic pe care BND l-ar putea juca in PNRR (Polonia intentioneaza sa utilizeze BGK pentru zona de credite din PNRR), avantajele unei operationalizari rapide ar fi multiple.

De altfel, am pregatit inca din luna iunie un memorandum care continea si varianta rapida de înființare a BND pe o structura deja existenta (EXIMBANK), cu avantaje din punct de vedere logistic si financiar, pe care urma sa o prezint la Bruxelles pe 12-13 iulie a.c. In acest caz, discutam despre alternative avantajoase pentru Romania, despre solutii si nicidecum despre “intarzieri”. O decizie in Guvern asupra modalitatilor de infiintarea a BND este obligatorie, cel putin din punctul meu de vedere, mai spune Nazare.

