Denise Rifai a uimit pe toată lumea. Ea a avut un mesaj bombă pentru Florin Cîțu. Vedeta TV a scris, pe Facebook, numai cuvinte de laudă la adresa premierului, explicând de ce îl susține necondiționat.

„Ce mandat a avut pana Acum #FlorinCitu in fruntea Guvernului Romaniei, nu a mai avut niciun alt premier pana acum! Atatea turbulente si necunoscute. Si ne-a trecut cu bine prin toate! Si ne va trece si de acum incolo!

Vad si aud ca sunt acuzata ca ii iau apararea si ca l am sustinut in permanenta. Simt nevoia sa fac cateva precizari caci cu siguranta exista cateva diferente majore”, a scris Denise Rifai.

Ea a explicat că nu și-a ascuns niciodată optiunile politice. Aceasta a subliniat că a sprijinit și criticat reprezentanti ai clasei politice in functie de performantele pe care le-au avut.

Denise Rifai: O să-l susțin tot timpul de acum încolo

„Niciodata ca mi s-a cerut sau ca am fost platita. Cand mi s a cerut, dupa cum bine se stie, mi-am dat demisia.

Pe Florin, l-am sustinut in permanenta, inca de cand l-am cunoscut ca specialist in piata financiara, cu multi ani inainte de a intra in politica. Si o sa l sustin tot timpul de acum incolo, in urmatoarele mandate si in absolut toate celelalte functii!”, a continuat ea.

Denise Rifai și-a amintit „ce bucurie, satisfactie si onoare” a fost pentru ea, momentul cand a fost numit Ministru de Finante.

E un tip destept si fin!

„Pentru ca a fost primul – dintr-o serie de multi- care realmente inteleg si stapanesc si pot sa aduca ceva nou in acest domeniu!

Il sustin pentru ca e un tip destept si fin! Si pentru ca merita sa ocupe ce functie isi doreste in statul roman! Cea mai mare mandrie si bucurie a mea a fost sa vad ca exista si in clasa politica romaneasca, oameni care merita cu adevarat aceste demnitati!

Deci cu Florin, bigtime, si de acum incolo! 👑💋

Ps. Despre jocul politic, vom vorbi in fiecare zi de acum incolo. Concluzia e una amara. Nimanui, in fapt, nu i pasa de Romania. E un circ ieftin in urma caruia, noi ca stat, in cele din urma, o sa ne dizolvam”, a punctat cunoscuta vedetă TV.