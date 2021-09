Co-preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş a fost prezent în emisiunea”40 de întrebări cu Denise Rifai„, de la Kanal D. Cu această ocazie, el a vorbit despre obiceiurile sale de a face yoga şi legăturile mai vechi cu MISA.

Dacian Cioloş a declarat că s-a alăturat MISA, gruparea condusă de guru Bivolaru, într-un moment în care era doritor să înveţe şi să asimileze foarte multe. Totoadată, el a mai adăugat că a participat și la o spirală MISA, la mare, în perioada în care erau organizate tabere.

Acesta a mai vorbit și despre modul de desfășurare al spiralelor MISA. Potrivit co-președintelui USR-PLUS, în cadrul lor erau prezenți zeci de mii de cursanți, care aveau un un instructor și oricine se putea înscrie la ce curt își dorește.

Totodată, Cioloș a mai adăugat că a avut acces la anumite cărți interzise, lucru care l-a ajutat să învețe foarte mult ceea ce și-a dorit.

Aveam acces la biblioteca universitară, la tot felul de cărţi care erau interzise înainte şi eram doritor să învăţ foarte multe, să asimilez foarte multe, să învăț ce se întamplă cu lumea din jurul meu”, a declarat Dacian Cioloş, la Kanal D.

Dacian Cioloș nu mai are timp de yoga

În ceea ce privește acuzațiile aduse la adrsa lui Bivolaru, Cioloș susține că el doar a fost unul dintre zecile de mii de cursanți ai acestuia și nu regretă deloc că a participat.

„Toate aberaţiile, tot ce am auzit mai apoi şi ce s-a întâmplat cu Gregorian Bivolaru. Nu am avut nicio legătură cu asta. Am fost unul dintre zecile de mii de cursanţi, o perioadă de câţiva ani şi chiar nu îmi pare rău că am participat. Văd că de câţiva ani de zile multe vedete vorbesc de yoga, de posturi. În Occident lucrurile astea se întâmplă de 30-40 de ani”, a mai spus Cioloş.

Întrebat dacă azi mai are timp de yoga, el a răspuns că se mai relaxează pentru-ași aranja gândurile, însă pentru meditație nu mai are timp.

„Astăzi, nu prea mai am timp să fac meditaţie. Mai fac relaxări. Mă ajută să îmi mai aşez gândurile, să mă relaxez, să mai adun energia, să devin conştient de ceea ce se întâmplă în jurul meu”, a adăugat acesta.