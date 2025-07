Decizie pentru cei cu mașini pe benzină și motorină. Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, 2 iulie, un set de măsuri fiscale drastice, care vor conduce la creșterea prețurilor. Printre principalele modificări se numără majorarea cotei standard a TVA de la 19% la 21%, precum și o creștere de 10% a accizelor aplicate combustibililor, băuturilor alcoolice și produselor din tutun.

Ambele măsuri sunt programate să intre în vigoare la data de 1 august, moment din care se estimează o creștere generalizată a prețurilor.

Decizie pentru cei cu mașini pe benzină și motorină. Cât vor costa carburanții începând din luna august

În România, carburanții sunt supuși unui sistem de taxare cumulativă, cunoscut sub denumirea de „taxă la taxă”. Concret, la prețul stabilit de comerciant se adaugă acciza, care are o valoare fixă, iar ulterior se aplică TVA ca procent din totalul format din prețul de bază plus acciză. Astfel, taxa pe valoare adăugată se aplică inclusiv asupra accizei.

Deocamdată, nu poate fi stabilit cu exactitate care va fi prețul final al carburanților la data de 1 august, când vor intra în vigoare majorările de TVA și accize, deoarece acesta depinde de factori variabili precum prețul internațional al petrolului sau cursul de schimb leu-dolar. Totuși, pot fi realizate estimări orientative care să ofere o imagine asupra sumei suplimentare pe care românii o vor plăti la pompă.

Așadar, potrivit economica.net, în condițiile în care prețul actual al motorinei este de aproximativ 7,4 lei pe litru – nivel mediu practicat în prezent la benzinăriile din România – majorările fiscale programate pentru 1 august ar putea duce prețul la circa 7,8 lei pe litru. Această creștere estimată de aproximativ 40 de bani pe litru este rezultatul cumulării majorării accizei cu 10% și a creșterii cotei de TVA de la 19% la 21%.

Pentru benzina, s-a luat ca reper un preț mediu de 7,1 lei pe litru. După aplicarea majorării accizei cu 10% și a noii cote de TVA de 21%, prețul estimat va ajunge la aproximativ 7,53 lei pe litru. Astfel, litrul de benzină se va scumpi cu circa 43 de bani, potrivit calculelor realizate de sursa menționată.

Premierul Bolojan a anunțat că pentru motorina utilizată de companiile de transport va fi introdusă o schemă de sprijin.

România înregistrează un consum anual de aproximativ opt milioane de tone de carburanți, majoritatea reprezentată de motorină.

Alte scumpiri care vor avea loc în perioada următoare

Măsurile fiscale prezentate de premierul Bolojan nu vor influența doar prețurile carburanților. De asemenea, băuturile alcoolice vor înregistra scumpiri, iar prețul mediu al unui pachet de țigări este estimat să crească cu aproximativ 1,5 până la 2 lei, dintre care jumătate de leu provine doar din majorarea cotei de TVA de la 19% la 21%. Astfel, prețul mediu al unui pachet de țigări ar urma să ajungă la circa 30 de lei.

Măsura privind „creșterea a restului cotelor reduse de TVA la 21%” va conduce la majorarea prețurilor pentru sistemele de încălzire, panourile solare și bateriile de stocare achiziționate de persoane fizice, precum și pentru alte produse care beneficiau anterior de cote reduse de TVA, în cazul în care această modificare va fi implementată.