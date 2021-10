Secretarul de stat în cadrul Ministerului Apărării Interne (MAI), Raed Arafat, a precizat că nu consideră că ar trebui impusă o nouă carantină totală, subliniind că este suficient ca anumite măsuri să se respecte.

”La acest moment, eu consider că, dacă am respecta măsurile pe care le avem şi dacă fiecare dintre noi ar respecta măsurile complet, am putea să controlăm situaţia. Din păcate, am văzut imagini chiar în weeend-ul trecut, la anumite cluburi care ţineau festivităţi cu dansuri, la 2 dimineaţa, care nu respectă absolut nicio regulă. Asta este iresponsabilitatea la momentul ăsta din partea unora şi din cauza cărora am ajuns în această fază”, spune acesta.