Liviu Dragnea va fi din nou tată, iar Irina Tănase este chiar cea care a dat informații pe acest subiect. Fostul lider al PSD are motive de bucurie după loviturile crunte pe care le-a încasat în ultima vreme, pe plan financiar dar și în spatele gratiilor, la Rahova.

Anunțul despre Irina Tănase și Liviu Dragnea și planurile de viitor pe care le au cei doi a fost făcut de însăși logodnica fostului mare șef al pesediștilor.

Ea a spus că se va căsători cu Liviu Dragnea și că vor face copii!

”Am rămas alături de el după ce a fost condamnat, din dragoste și pentru că știu că este nevinovat. Probabil că ne vom căsători, am vorbit. Am vorbit și despre să facem copii”, a anunțat Irina Tănase.

Ea a spus ce ar urma să se întâmple după ce Liviou Dragnea va ieși pe porțile închisorii.

„Vom merge acasă, la copii, după ce iese. Nu pot să mă bucur de un weekend la munte sau la mare, mai ales acum, cu durerile pe care le are, pentru că uneori nu poate nici să vorbească.”, a punctat Irina Tănase.

În cadrul aceluiași interviu, iubita lui Dragnea a făcut și o serie de dezvăluiri incredibile. Ea a spus că Dragnea are mari probleme în pușcărie. El și-a tăiat două degete cu flexul, în pușcărie, are mai multe hernii și are probleme cu genunchii, s-a plâns iubita fostului lider PSD, Irina Tănase.

Mai mult, Irina Tănase susține că fostul șef al Camerei Deputaților a aflat dinainte de condamnare că va ajunge în pușcărie. Chiar un fost ministru PSD s-ar fi dat de gol în fața unei apropiate de-ale lui Dragnea. Este vorba despre Rovana Plumb.