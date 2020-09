Este dezvăluirea anului. Un fost ministru al PSD știa că Liviu Dragnea urma să fie condamnat în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Cel puțin asta susține iubita acestuia, Irina Tănase.

Trădarea supremă pentru Dragnea!

Aceasta a făcut dezvăluiri incredibile în direct la Antena 3. Dragnea are mari probleme în pușcărie. Liviu Dragnea și-a tăiat două degete cu flexul, în pușcărie, are mai multe hernii și are probleme cu genunchii, s-a plâns iubita fostului lider PSD, Irina Tănase.

Mai mult, Irina Tănase susține că fostul șef al Camerei Deputaților a aflat dinainte de condamnare că va ajunge în pușcărie. Chiar un fost ministru PSD s-ar fi dat de gol în fața unei apropiate de-ale lui Dragnea. Este vorba despre Rovana Plumb.

„Am știut că Liviu va fi condamnat înainte de sentință după ce am aflat de o discuție dintre Rovana Plumb și o doamnă secretar de stat. Rovana Plumb i-a spus doamnei: ”dragă, las-o mai moale cu Dragnea pentru că va fi condamnat și nu e bine să fii etichetată”. Doamna respectivă i-a spus lui Liviu și i-a și arătat ceva în acest sens. Dintre cei pe care noi îi consideram prieteni adevărați am avut puține dezamăgiri, cu câteva excepții.”, a declarat Irina Tănase”, conform Antena 3.

Fostul șef al PSD, Liviu Dragnea a fost băgat în pușcărie în mai 2019, a doua zi după alegerile europarlamentare pierdute de către social democrați. Acesta a fost găsit vinovat de către instanță în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Dragnea a angajat fictiv mai multe persoane care deși erau plătite din banii statului pentru a avea grijă de copiii instituționalizați, munceau, de fapt, pentru PSD. Dragnea a fost condamnat la 2,6 ani de pușcărie cu executare, sentință definitivă.