Liviu Dragnea se află în spatele gratiilor iar informațiile referitoare la iubita sa, Irina Tănase l-au distrus! Jurnaliștii de la Cancan au dezvăluit că mai tânara logodnică a fostului mare lider al PSD a suferit o nouă intervenție chirurgicală.

Procedura, extrem de riscantă, s-a desfășurat la o clinică din Turcia. Irina a luat hotărârea să se opereze, de această dată, peste hotare, în primul rând pentru a avea parte de discreție. Faptul că este iubita lui Dragnea i-a adus o notorietate neașteptată iar fiecare pas al ei este urmărit cu atenție de mai toată lumea.

Trebuie menționat că Irina Tănase se luptă, de la naștere, cu o boală genetică. Potrivit unor surse citate de jurnaliștii de la Cancan, acesta s-a operat pentru a patra oară, intervenția având loc la numai un an după ce a mai trecut prin mâinile unui chirurg renumit, doctorul Marius Catană. Boala genetică a oaselor, cu care a fost diagnosticată, este una gravă, care poate să o afecteze și pe viitor.

Dacă nu se operează, poate să moară

„Prima operație pe care a avut-o a fost la un an. Apoi a ținut-o numai prin spitale și analize cam toată viața. Suferă de o boală genetică a oaselor, însă este tratabilă. Din păcate, dacă nu se operează, poate să moară, însă riscul să moară și pe masa de operație este la fel de mare. Ea este curajoasă. Anul trecut, în februarie, a suferit cea de-a treia operație, în România, la spitalul de stat.

Operația a fost foarte periculoasă, singurul medic din lume, și nu exagerez când spun din lume, care a vrut să o opereze a fost doctorul chirurg Marius Catană. Ea putea să moară acolo, este o operație foarte riscantă. Mai trebuie să facă o operație, însă mai așteaptă, trebuie să te pregătești psihic pentru așa ceva”, au dat detalii despre iubita lui Dragnea sursele citate pentru cei de la Cancan.

Decizia luată de Liviu Dragnea: Urmez medicul

Irina nu este singura persoană care a ales să își trateze problemele de sănătateîn altă parte decât la spitatele de stat. Inclusiv Liviu Dragnea a apelat la serviciile unei clinici private, cu capital 100% românesc pentru a-l urma pe medicul său.

„În legătură cu spitalul privat: am citit mai multe comentarii – în primul rând este un spital românesc, cu capital 100% românesc. În al doilea rând, eu aşa am făcut toată viaţa şi recomand tuturor să facă la fel, eu urmez medicul. Un medic pe care îl ştiu demult.

Un medic care a reuşit o intervenţie foarte complicată la Irina şi pentru care îi mulţumesc şi acum şi public şi acolo mi-a zis să merg şi acolo m-a consultat şi m-a îngrijit şi suntem în contact permanent. Nu are legătură că este de stat sau privat, dacă îmi spunea să merg la oricare alt spital, acolo mergeam. Am urmat şi voi urma medicul, este vorba de doctorul Catană. Diagnosticul este hernie de disc şi cervicală, şi lombară. Am discutat despre operaţie şi am convenit să nu facem operaţia, să încercam cu fizioterapie, kinetoterapie, înot, repaos întins”, se destănuia Liviu Dragnea, în urmă cu aproape doi ani de zile.

