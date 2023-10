Liviu Dragnea a oferit, marți seară, primele declarații după ce a fost externat din spital. Deși nu mai are 20 de ani, se simte bine, merge pe propriile picioare și poate să-și conducă mașina. El a reamintit că nu a fost niciodată genul de persoană care să se vaite în spațiul public.

„Nu sunt genul de persoana care se vaită în public. Ca atare, nu o s-o fac nici acum, așa cum nu am făcut-o nici altădată. Pot să vă spun însă că merg pe propriile picioare, conduc mașina și rămân o persoană căreia îi place să se informeze. Nu mai am 20 de ani, dar asta nu înseamnă că lucrurile au luat o întorsătură anume!”, a declarat el, marți seară, într-un interviu acordat pentru CANCAN.