Liviu Dragnea îl pune la colț pe Petre Daea: Este o mare dezamăgire. Ce l-a supărat pe fostul social-democrat

Liviu Dragnea a fost invitat la DC News, acolo unde a vorbit despre ministrul Agriculturii, Petre Daea. Fostul lider al Partidului Social Democrat (PSD) spune că acesta este o dezamăgire pentru el, subliniind că există voci care spun că Petre Daea l-ar fi turnat pe Adrian Chesnoiu la DNA pentru a-i putea lua locul în funcția ministerului.

”Pentru mine Daea este o mare dezamăgire! Face totul doar de impresie! (…) Știți cui trebuie să spuneți? Celor care bagă în pământ și se chinuie, celor care nu trăiesc nici cu un zâmbet al lui Daea, nici cu o vorbă meșteșugită a lui Daea nu trăiește. Oamenii ăștia se chinuie”, spune fostul lider social-democrat.

Petre Daea urmărește doar banii

Liviu Dragnea a mai povestit că Petre Daea nu mai este om pentru el și că acesta urmărește doar banii. De asemenea, fostul președinte al Partidului Social Democrat (PSD) spune că Adrian Chesnoiu a fost înlăturat din funcție pentru a-l afecta pe Paul Stănescu.

„Pentru mine nu mai este om Petre Daea, nici măcar patriot. El urmărește doar banii! (…) Am vorbit cu el înainte să vină ministru și ce faci: stai un an, doi pe acolo și nu faci nimic. Sunt vorbe prin piață că Daea l-a turnat pe Chesnoiu pentru a-i lua locul. Chesnoiu era un băiat foarte interesant, chiar dacă era total sub papucul lui Chesnoiu. Ciolacu a început să fie foarte supărat pentru că Stănescu se dezvoltase foarte mult pe agricultură și Ciolacu era supărat pentru că lua măsuri Chesnoiu care îl ajutau pe Paul Stănescu. L-au distrus pe Chesnoiu pentru a-i tăia aripile lui Stănescu”, a declarat Liviu Dragnea.

Omul lui Liviu Dragnea a explicat zvonurile despre fostul lider PSD

Codrin Ștefănescu, secretarul general al Alianței Pentru Patrie (APP) și apropiatul lui Liviu Dragnea, a trimis un comunicat de presă prin care clarifică ceea ce se întâmplă în prezent în România, referindu-se la recentele zvonuri despre fostul lider social-democrat.

„Vreau să vă explic public ceea ce se întâmplă azi în România, ca să înțelegeți, cu toții, în mod foarte clar și exact, care este miza atacurilor suburbane îndreptate împotriva lui Liviu Dragnea, în ultimile săptămâni.

În România se pregătește etapa finală a ”marii invazii”! A mai fost una cu Barna, în 2020. Nu le-a reușit!

Astfel, astăzi în acest moment, zeci de Fundații și O.N.G.-uri, cu sute de filiale județene și orășenești, finanțate toate din străinătate, alte sute de organizații soroșiste, neomarxiste și globaliste, cu toate filialele lor teritoriale, împreună cu grupări întregi de trădători din structuri de stat, parlament, guvern, partide politice și grupări politice, noile ”partide de buzunar” înființate ca ciupercile după ploaie, cu toți împreună și la aceeași comandă, pregătesc platforma și candidatura la președenție a Laurei Codruța Koveși, pentru alegerile din 2024.

În acest context explicat mai sus, singura structură politică, autentic românească, nefinanțată din străinătate, nepenetrată de sistem, care s-a luptat și în trecut cu neomarxiștii, #reziștii, globaliștii pe toate fronturile, se regăsește astăzi în A.P.P., partid pe care l-am constituit în jurul lui Liviu Dragnea, partid care poate să scoată (și va scoate în mod cert) România din ghearele acestor trădători de țară. Dragnea și A.P.P. sunt considerați de artzanii acestei invazii, ca principalul pericol”, se arată în comunicatul anterior menționat.