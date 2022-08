Victor Ciutacu, dezvăluirea momentului despre Liviu Dragnea la EVZ Play: Și-au bătut joc de el

Așadar, jurnalistul Victor Ciutacu a spus în cadrul podcastului EVZ Play că Liviu Dragnea a fost, în opinia lui, un „un om politic bun și cu mare potențial”.

„Ce să vorbești cu Dragnea? Liviu a fost, după părerea mea, un om politic bun și cu mare potențial, de care și-au bătut joc. Acum, ce să vorbesc, de gagici tinere?”, a spus Victor Ciutacu la EVZ Play.

Jurnalistul spune că Liviu Dragnea ar putea să primească și mulți ani de închisoare

De asemenea, acesta a spus că Liviu Dragnea ar putea să primească și mulți ani de închisoare, dacă „mai spune de două ori aia cu naționalizarea furnizorilor de utilități și de carburant”.

„Vine el și spune că o sa ia el măsurile alea, pe care n-a fost în stare să le ia când avea 50% din parlamentul României, cu tot cu UDMR (…) și o să le ia acum, când are 2% cu APP. 1% are el și 1% are Codrin (n.red. Ștefănescu). O să vină să facă ce? Dacă mai spune de două ori aia cu naționalizarea furnizorilor de utilități și de carburant, îl iau ăștia și îi dau 437 de ani de pușcărie. Mai bine tace dracului din gură”, a completat jurnalistul.

Ce spunea anterior Victor Ciutacu despre Liviu Dragnea?

Amintim că Victor Ciutacu a vorbit în alt episod al podcastului despre controversatul zvon care susține că Liviu Dragnea ar fi fost agresat sexual în închisoare.

„Hai s-o luăm metodic. Chestia asta a apărut pe ceea ce noi am fost ferm convinși că e pagina oficială a partidului pe care l-a înființat Dragnea, împreună cu Codrin (n.red. Ștefănescu), Alianța pentru Patrie.

Un coleg de-al meu l-a sunat pe Codrin. Băi frățioare, tu vezi ce scrie la voi pe pagină? Totuși, povestea pleacă de la ceva adevărat.

Era fostul șef al sindicatelor din pârnaie, Dumitrașcu, care se iubea foarte mult și apărea la televizor și avea numai opinii despre lupta împotriva corupției. Când a intrat Dragnea la ocnă, a scris un mesaj de genul hai că te așteptăm. Cumva sugestiv (…).

La unul dintre termenele procesului, colega mea a aflat că Dragnea ar fi formulat prin Flavia Teodosiu, avocata lui, o plângere pentru amenințare cu violuri împotriva ăstuia. Deci, nu pentru viol propriu-zis. A întrebat-o pe Flavia, i-a confirmat că există plângerea depusă (…) lucru confirmat și de avocatul Corneliu Popescu.

L-a întrebat pe Codrin. Nu, că-i o mizerie, că-i un fake. (…) În vreo juma’ de ceas a dispărut respectiva postare. (…) Când am intrat și eu, chestia asta nu mai era. Ăștia care au făcut captura spun că era fix de pe pagina partidului. În fine, fiecare cu adevărul lui.

Codrin a intrat în emisiune la mine, aseară, a stat vreun sfert de ceas și el susține că niște Reziști, știi că ei sunt într-o luptă eterne cu Reziștii ăștia, le clonează pagina, le fac pagini false și îi fac răutăți lui Liviu, ca să-l compromită și ca aia a fost dată jos în urma raportărilor patrioților de la APP, care au făcut 30-40 de mii de plângeri la Facebook împotriva respectivei postări. (…) Cam la asta s-a rezumat toată povestea”, a povestit Victor Ciutacu la EVZ Play.