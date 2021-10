Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea și-a reamintit greutățile prin care a trecut cât timp a fost încarcerat la Penitenciarul Rahova. Acesta susține că a trecut numai prin abuzuri și a fost obligat să facă tot felul de lucruri.

Totodată, Dragnea a mai adăugat că după infectarea cu noul coronavirus i s-au făcut vaccinuri, fără ca el să aibă posibilitatea să aleagă, așa cum puteau alții.

„Am avut și COVID în decembrie. Mi s-au făcut vaccinuri. Nu mi s-a dat posibilitatea să decid, așa cum nu i s-a dat nimănui. Dacă nu doreai, erai scos de la muncă”, a spus Dragnea, la Prima Tv.

Fostul lider al PSD susține că nu a ajuns să plângă, însă credința l-a ajutat să depășească întreaga perioadă, chiar dacă Biserica de la Rahova a fost închisă în tot acest timp. Dragnea susține că nu și-a dorit un tratament preferențial cât a stat în închisoare, ci unul normal, însă a primit un tratament mult mai rău decât oricie alt deținut.

N-am plans, sunt un om credincios. Din păcate, la Rahova, cât am stat eu acolo, Biserica a fost închisă. Nu au vrut să repartizeze un preot. Am fost vizitat acolo doar de Nunțiul Papal, cu un mesaj de la Sfântul Părinte, și o distincție. A venit la vizită, la cușetă, la peretele despărțitor.

”Nu am plâns”

Nu am cerut tratament preferențial, ci să am cel pe care îl au ceilalți deținuți. Am avut un tratament mai rău decât ceilalți”, a mai spus Liviu Dragnea.

Amintim faptul că în urmă cu două zile, într-un interviu acordat pentru DC NEWS TV, Liviu Dragnea a vorbit și despre căderea Guvernului Cîțu. Acesta susținea că nimeni nu a câștigat nimic, cu atât mai puțin românii.

Totodată, fostul lider PSD mai declara că era previzibilă căderea Guvernului și singurul care credea că încă mai are șanse era doar premierul Florin Cîțu.

”Din punctul meu de vedere, e o cacealma politică! Marți (n.r. la moțiune), în primul rând, nimeni nu a câștigat absolut nimic, în special românii, care nu au o viață mai bună începând de aseară sau de azi. Era previzibilă căderea Guvernului, numai un individ cu zero capacitate de înțelegere politică și cred că și economică, așa cum este Florin Cîțu, putea crede că are șanse”, declara Liviu Dragnea pentru DC News TV.