Liviu Dragnea, surprins într-o ipostază nemaipomenită! Nimeni nu se aștepta: Sunt disponibil, iau și lucrări

Așadar, politicianul a vorbit despre mai multe momente din închisoare și a spus că nu a putut sta degeaba, simțindu-se nevoit să muncească.

„În penitenciar, la atelier, am muncit până mi-au interzis să merg la muncă. Nu mi-e rușine cu ce am făcut acolo. Mulți îmi ziceau de ce mă implic, dar eu nu puteam să stau ca un leneș. Am spus că trebuie reorganizată un pic munca.

Am făcut un flux, nu se mai pierdeau scule, nu se mai stricau piesele. Reparăm și mașini, dar am și sudat. Am muncit și acolo, deci. Îmi pare rău că nu m-au lăsat să muncesc în continuare, dar asta e!

De ziua mea au luat un tort (n. red. colegii de la atelier), cum au reușit și ei să facă acolo. Au vrut la un moment dat să împartă pedeapsa mea. Au fost multe momente emoționante”, a relatat Liviu Dragnea, conform informațiilor transmise de realitatea.net

De asemenea, acesta nu s-a putut abține și a spus, în glumă, că acceptă și lucrări dacă cineva are nevoie de ajutor.

„Dacă aveți pe cineva care are ceva de reparat, sunt disponibil, iau și lucrări”, a mai spus Liviu Dragnea.

Nu și-a prezentat doar atelierul, ci și bucătăria

Acesta nu și-a prezentat doar atelierul, ci și bucătăria, unde i-a încântat pe invitații săi cu preparate din porc făcute chiar de el.

„Mama m-a învățat și să gătesc și să am grijă de gospodărie”, a precizat Dragnea.

Vestea dată de Liviu Dragnea

În altă ordine de idei, Liviu Dragnea a anunțat sâmbătă, 24 decembrie, că vrea să revină pe scena politică. Fostul șef social-democrat a spus că și-a făcut partid, iar anunțul va fi făcut în curând.

În schimb, politicianul a spus că nu vrea să dezvăluie încă numele formațiunii politice. Totuși, a pregătit un program economic, pe care-l va face public la începutul anului viitor, a subliniat Liviu Dragnea.

Printre altele, acesta a fost întrebat și dacă ar colabora cu Diana Șoșoacă, după dezvăluirea noului partid.

„De ce nu? Eu apreciez sinceritatea doamnei Șoșoacă”, a răspuns Liviu Dragnea.