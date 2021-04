Interesant este că una dintre partide va constitui tocmai reeditarea finalei Ligii Campionilor din sezonul precedent: Bayern Munchen contra PSG. De asemenea, de mare interes este și confruntarea dintre Real Madrid și Liverpool.

În cele ce urmează vă oferim o scurtă prezentare a celor 4 partide și tot atâtea ponturi pariuri sferturi de finală Champions League.

Manchester City vs. Borussia Dortmund, 6 aprilie, 22:00

– Victorie Manchester City și Ambele marchează – cotă 2.80 la Unibet

Manchester City nu este doar marea favorită a confruntării cu Borussia Dortmund (cotă 1.15 pentru calificarea în semifinale), ci și favorita numărul 1 la câștigarea Champions League, având cota 3.00 la agenția de pariuri online Unibet. De cealaltă parte, germanii au cotă 5.25 pentru calificarea în semifinale, în dauna britanicilor.

Foarte aproape de a devenit campioană în Premier League, Manchester City are 5 victorii consecutive. Borussia este destul de eficientă în atac, însă oscilează între meciuri foarte bune și altele mai puțin bune. Ambele formații au marcat constant: formația din Dortmund în ultimele 20 de deplasări, iar City în 9 din ultimele 10 partide. Ca atare, un pont cu șanse bună de reușită și cotat foarte sus este Victorie City și GG (cu funcția Creare Pariu Unibet).

Real Madrid vs. Liverpool, 6 aprilie, 22:00

– Ambele marchează & sub 3.5 goluri – cotă 3.05 la Unibet

Deși în Premier League nu impresionează deloc în acest sezon, Liverpool pare că s-a axat puternic pe Champions League – ultima șansă de a salva sezonul. Nu întâmplător a ajuns între primele 8 echipe din competiție, marcând aproape mereu în jocurile din Liga Campionilor.

Real Madrid, care se luptă inclusiv pentru titlul de campioană în Spania (doar 3 puncte sub liderul Atletico Madrid), are cel puțin un gol în fiecare dintre precedentele 10 meciuri.

În prima partidă dintre Liverpool și Real Madrid, cel mai probabil ambele formații vor avea o abordare prudentă, chiar dacă vor miza pe strălucirea din ofensivă. Pare astfel atractiv pariul pe maximum 3 goluri plus ambele echipe marchează – cotă excelentă de 3.05 ce poate fi încercată cu funcția Creare Pariu Unibet. Cele două echipe sunt creditate cu șanse apropiate la calificare – Real Madrid are cotă 2.25, iar Liverpool are cotă 2.60.

Bayern Munchen vs. PSG, 7 aprilie, 22:00

– victorie Bayern – cotă 1.97 la Unibet

După ce a cedat în finala de anul trecut cu 1-0, PSG are șansa revanșei. Francezii au însă multe absențe importante în lot, în timp ce germanii vor juca fără celebrul Lewandowski. Bayern este marea favorită a duelului, după ce s-a impus în trei dintre ultimele patru meciuri în Champions League contra celor de la PSG și tocmai a luat o opțiune serioasă pentru titlu în Bundesliga, câștigând cu 1-0 pe terenul rivalei Leipzig. Asta în timp ce PSG a cedat cu 0-1 în fața lui Lille – oaspeții au trecut astfel pe locul 1 în Ligue 1.

În ceea ce privește șansele la calificare, francezii au cotă 2.15, iar Bayern 1.70. Formația din Munchen este văzută drept o posibilă câștigătoare a competiției – cotă 4.75. Pentru jocul de miercuri seară, merită atenție cota foarte atractivă pentru victoria lui Bayern – 1.97 în oferta Unibet de pariuri Champions League.

FC Porto vs. Chelsea, 7 aprilie, 22:00

– Chelsea câștigă – cotă 1.80 la Unibet

Deși vine după un meci pierdut surprinzător cu West Brom în Premier League (2-5 pe teren propriu), Chelsea are mari șanse de a se impune în deplasare cu FC Porto. În ultimele 5 partide directe, echipa din Londra s-a impus de 4 ori și a pierdut o dată, în 2015.

Pentru calificare, Porto are cotă 3.75, iar Chelsea cotă 1.28. Ținând cont de cota 1.80 oferită de Unibet pentru victoria britanicilor în meciul de miercuri seară, se poate profita de o astfel de oportunitate pentru biletul zilei UCL.

În acest articol, au fost prezentate cote de la operatorul Unibet, agenție licențiată ONJN în România ce oferă și multe promoții excelente. Spre exemplu, până pe 30 mai, se poate participa în campania în cadrul căreia se pot câștiga gadgeturi cu valori de până la 1.500 euro, dar și premii cash de până la 1.000 RON sau rotiri la sloturi și pariuri extra. Premiile se oferă prin trageri la sorți săptămânale. În joc intră tichetele emise la fiecare 25 RON rulați la pariuri sau casino pe www.unibet.ro.

De asemenea, avem și un nou episod din Unibet Game of Champions, concurs predictor la care se pot câștiga 125.000 RON prin 6 răspunsuri corecte la anumite întrebări legate strict de meciurile de azi și mâine.

Cote pariuri pentru câștigarea UCL 2021 la Unibet

Manchester City 3.00

Bayern München 4.75

Liverpool 6.00

Chelsea 6.25

Paris SG 8.00

Real Madrid 10.00

Borussia Dortmund 28.00

FC Porto 31.00

Tot la Unibet se poate paria și pe formațiile care merg mai departe, în semifinalele UCL, la următoarele cote:

Real Madrid 2.25

Liverpool 2.60

Manchester City 1.15

Borussia Dortmund 5.25

Bayern Munchen 1.70

PSG 2.15

FC Porto 3.75

Chelsea 1.28

*Cotele la pariuri pot suferi modificări în orice moment.