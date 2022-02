Lia Olguța Vasilescu a criticat dur modul în care fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a elaborat reforma pensiilor în Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit fostului ministru al Muncii, PNRR ar fi trebuit în mod normal să fie discutat în Parlamentul României, la vremea respectivă.

Lia Olguța Vasilescu: Nu e în regulă chestiunea asta

„Nu să aflăm după ce a apărut pe site-ul Comisiei Europene că acolo cineva s-a angajat sub semnătura statului (…) că timp de 50 de ani de acum încolo nu o să mai avem voie să majorăm pensiile și că o să rămânem la 400 de euro pensia medie”, a declarat Lia Olguța Vasilescu la Antena 3.

„Nu e în regulă chestiunea asta. Pe noi nu ne-a întrebat nimeni și normal că nu putem să fim de acord cu așa ceva”, a mai spus ea.

Potrivit fostului ministru, dacă România rămâne pe acest procent de 9,4% din PIB, ca limită maximă pentru pensii, pensionarii vor primi în continuare sume mici pentru o perioadă lungă de timp. În opinia primarului Craiovei, procentul de 9,4% din PIB trebuie renegociat cu Comisia Europeană, lucru care este scris și în programul de guvernare. În acest sens, Lia Olguța Vasilescu a precizat că PSD nu va ceda.

Păreri împărțite în coaliția de guvernare

De asemenea, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că în programul de guvernare este trecut faptul că se va face o optimizare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„Am trecut şi în programul de guvernare că facem o optimizare a PNRR. Este scris în programul de guvernare. Din câte ştim cu toţii, am aflat că pierdem 2 miliarde de euro de la PNRR nu din împrumut, din granturi. Nu credeţi că va fi o discuţie la Comisie de unde se pierd aceşti bani? Asta înseamnă că este o oportunitate de a discuta cu Comisia. Un program nu mai are finanţarea pe care am ştiut-o. Nu e normal că se discute la Comisie acest program, ţinând cont că s-au pierdut 2 miliarde?”, a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă ar putea exista o renegociere a PNRR, în contextul în care PSD îşi doreşte creşterea pensiilor.

El a adăugat că încă nu s-a discutat în coaliţia de guvernare despre o majorare a pensiilor.

Pe de altă parte, liderul liberal Florin Cîţu, a declarat că cei care doresc renegocierea PNRR pentru a creşte pensiile şi au puterea de a convinge Comisia Europeană „ar fi bine să nu mai stea în România şi să discute despre acest lucru”, ci să meargă la Bruxelles şi să vină cu decizia.