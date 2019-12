Reacția sa a venit după ce PSD a făcut bilanţul primei luni de guvernare a PNL, potrivit căruia, liberalii au ajuns la 4,4% deficit bugetar, după prima rectificare bugetară. Pentru anul următor, deficitul va fi de 3,5%.

Potrivit bilanțului realizat de social democrați, PNL a împrumutat 8 miliarde de lei doar în luna noiembrie și a desființat Programul ,,Prima casă”.

”Ne-au acuzat în fiecare an că vom depăși ținta de deficit de 3%. Nu am depășit-o niciodată. Ei însă au ajuns la 4,4% după prima rectificare bugetară și anunță 3,5% pentru anul viitor.

Ne-au acuzat că ne împrumutăm prea mult și la dobânzi prea mari. Ei se împrumută acum la valori duble și cu dobânzi mai mari decât în guvernarea #PSD. 8 miliarde de lei împrumutați doar în noiembrie!

Ne-au acuzat de devalorizarea monedei naționale în raport cu euro. De la venirea lor la guvernare, cursul valutar atinge record după record. Se anunță 5 lei pentru 1 euro până la finalul anului. În noiembrie, BNR a cheltuit 1,2 mld. euro pentru a apăra leul de declarațiile catastrofice ale noului ministru al Finanțelor.

Au desființat Programul „Prima casă” („O casă, o familie”) și Casa de comerț „Unirea”. Urmează să fie tăiate de pe listă Programul „Tomate românești” și „Start-up Nation”.

Au redus bugetul pentru extinderea sistemului de irigații, au tăiat de la autostrăzi și de la educație, dar au majorat bugetul de pensii speciale pentru lucrătorii din serviciile secrete.

Acesta este bilanțul primei luni de guvernare PNL. Mai sunt încă 11!”, se arată în postarea Olguței Vasilescu.

Olguța Vasilescu face apel la susținătorii lui Iohannis

Aia 66% aveți de gând să vă treziți?

„Umflați deficitul, umflați datoria, plătiți toate datoriile statului către sectorul privat, plătiți avansuri, rambursați TVA fără verificări, începeți mai întâi cu companiile mari, plătiți către primării sumele din PNDL rapid, plătiți despăgubirile, plătiți orice…. Trebuie să se vadă că există greaua moștenire, trebuie ca oamenii să creadă în găuri, este necesar ca oamenii să conștientizeze că nu sunt bani, deficitul trebuie să depășească 4% din PIB pe cash că pe ESA negociem cu CE să iasă la 3% din PIB și asta contează. Avem nevoie să spunem că am făcut curățenie”.

„Da, dar am putea accelera colectarea de venituri la bugetul de stat, am putea amâna avansurile pentru anul următor, am putea grăbi plata arieratelor către buget din partea sectorului privat, am putea analiza în detaliu dosarele privind rambursarea de TVA, am putea rationaliza cheltuieli la bunuri și servicii, dobânzi și cheltuieli de capital…Ne-am putea încadra într-un deficit de 3,3-3,5% din PIB fără probleme”

„Da, ok facem așa”.

Conferință de presă „Am găsit dezastru, deficitul va ajunge la 4,4% din PIB, facem rectificare bugetară, plătim tot, vreau să plecăm de la zero. Luăm măsuri de îmbunătățire a colectării începând cu 1 ianuarie că acum de-abia ne-am așezat, rationalizarea cheltuielilor se va face începând cu 1 ianuarie. Trebuie să ne imprumutăm ca să plătim. Găuri mari am găsit, deficite. Avem solutii (sic!)”

Efecte: plus 6,3 miliarde lei imprumutati la dobanzi in creștere, explozia euro, creșterea ratelor bancare, la chirii, mărirea facturilorla utilități. Mărirea deficitului bugetar prin actiuni exagerate pe efectuarea de cheltuieli și inacțiune / zero măsuri pe partea de colectare venituri / rationalizare de cheltuieli. Eliminarea programelor de sprijin pentru capitalul autohton.

Băncile / creditorii exultă, fondurile de pensii private se bucură, companiile mari isi sporesc lichiditățile. Bugetul pierde – atât bugetul național cât și bugetele majorității românilor. Pe termne mediu: neîncredere, incertitudine, recesiune, criză.”, se arată în postarea distribuită de fostul ministru.

