Bugetarii ar putea merge la muncă și sâmbăta, se arată într-un proiect al liberalilor. Totul a fost făcut public de Cristian Vasilcoiu. Hai ura!”, a scris Cristian Vasilcoiu pe o rețea de socializare.

Lia Olguța Vasilescu susține cĂ vizați nu sunt doar bugetarii, ci și angajații din mediul privat.

”Baietii nu au treaba doar cu bugetarii. Ei vor ca si cei din mediul privat sa lucreze o zi in plus pe saptamana. Chipurile „in acord cu salariatul”. Cati patroni intreaba angajatii din privat daca au chef de o zi de munca in plus, cand ei ii cheama si acum la munca, desi nu e legal?”, a spus aceasta pe Facebook.

