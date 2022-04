Cristian Vasilcoiu, secretar de stat în Ministerul Muncii, declară că meritul pentru deschiderea centurii de la Balș, parte a Drumului Expres Craiova – Pitești, este al Liei-Olguța Vasilescu, care „a făcut potecă la Transporturi, la Guvern și la partid, până când a convins factorii decidenți”.

„De azi avem centură la Balș, parte a Drumului Expres Craiova – Pitești. Și o să credeți că sunt subiectiv, dar e meritul Liei-Olguța Vasilescu. Și o spun că știu.

Cât a fost ministru al Muncii, iar eu consilierul ei, a făcut potecă la Transporturi, la Guvern și la partid, până când a convins factorii decidenți să aprobe, să bugeteze și să demareze proiectul. Am avut și miniștri olteni la Transporturi, dar au fost ocupați cu … avioane. Și la propriu și la figurat.

Altfel, să conduceți prudent pe noul drum, mai ales în aceste zile”, a scris pe Facebook secretarul de stat în Ministerul Muncii Cristian Vasilcoiu.

Inaugurarea anunțată de premierul Nicolae Ciucă

Amintim că, premierul Nicolae Ciucă a anunţat că joi va fi inaugurată centura ocolitoare a oraşului Balş, menţionând că, astfel, după un demers de trei ani, se deschide prima porţiune de drum expres din România, care va reduce timpul petrecut în trafic.

“Pentru că am vorbit de timpul petrecut în trafic, ieri la Oradea am participat la începerea lucrărilor la o astfel de investiţie. Practic, ieri au fost două activităţi la care am participat, şi anume finalizarea unei lucrări cu bani de la bugetul de stat şi bugetul la autorităţilor locale şi începerea unei investiţii cumva din fonduri europene.

Asta este formula pe care noi ne dorim să mergem în continuare, pentru a putea să beneficiem la maxim de tot ceea ce înseamnă aceste oportunităţi, iar astăzi cred că este o veste bună pentru cei care circulă pe itinerariul Bucureşti – Piteşti – Craiova – Severin – Timişoara.

Ştim că, la mijlocul acestei distanţe, în localitatea Balş, de fiecare dată traficul se aglomera şi pe câţiva kilometri se petreceau între 40 – 50 de minute şi mai mult de un ceas. Astăzi se deschide centura de ocolire a municipiului Balş”, a afirmat Ciucă la începutul şedinţei de Guvern.

El a menţionat că se va reduce timpul petrecut în trafic.