Laurențiu Reghecampf, fostul antrenor al Universității Craiova, se află într-o situație delicată, fiind obligat să plătească suma de 200.000 de euro lui Mihai Rotaru, patronul clubului, în urma demisiei sale de la echipă în septembrie 2023, la doar două luni de la preluarea funcției.

După numai șapte meciuri, Laurențiu Reghecampf și-a dat demisia pentru a se întoarce în Arabia Saudită, unde mai antrenase zece luni la Al-Hilal (mai 2014-februarie 2015) și trei luni la Al-Ahli (aprilie-iunie 2021).

Reghecampf a semnat un acord la momentul despărțirii, angajându-se să achite clauza de reziliere în valoare de 300.000 de euro pentru a pleca la Al-Tai, din care 200.000 de euro reprezintă clauza antrenorului, iar 100.000 de euro clauza preparatorului fizic, Bogdan Merișanu.

Recent, Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a emis o hotărâre în favoarea patronului de la Universitatea Craiova, indicând că, în cazul neplății sumei de 200.000 de euro, Laurențiu Reghecampf riscă să fie suspendat din desfășurarea oricăror activități legate de fotbal pentru o perioadă de până la doi ani.

În actul oficial, Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal „admite sesizarea. În temeiul art. 85.3.a din RD, sancționarea debitorului Reghecampf Laurențiu cu măsura interzicerii desfășurării oricăror activități legate de fotbal până la executarea integrală a obligațiilor stabilite prin Hotărârea nr. 753/CL/24.10.2023, în sumă de 200.000 Euro net și 455 lei cu titlu de taxă de procedură, dar nu mai mult de 2 ani”.

Mihai Rotaru a confirmat câștigarea procesului la comisii, subliniind că Reghecampf trebuie să achite nu doar suma de 200.000 de euro, ci și un împrumut. Totuși, acesta a declarat că până în prezent, clubul nu a primit banii și că orice înțelegere juridică în România trebuie confirmată de justiție.

„Nu am văzut banii, dacă îi primim anunțăm. Orice înțelegere juridică în România trebuie confirmată de justiție. Am câștigat la comisii, cum să îl las? Mai are să îmi dea și niște bani înapoi, nu mulți. Mai puțin de 500.000 de euro”, a declarat Mihai Rotaru în luna noiembrie 2023, potrivit Fanatik.