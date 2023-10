Universitatea Craiova a fost învinsă de Petrolul Ploieşti cu scorul de 3-1 (0-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 13-a a Superligii de fotbal.

Oaspeţii au deschis scorul prin Alexandru Musi (57), iar Gheorghe Grozav a majorat diferenţa (70). Universitatea a înscris prin Jasmin Kurtic (74 – penalty), după ce Pedro Justiniano l-a faultat în careu pe Alexandru Creţu. Acesta a fost primul gol al slovenului în Superligă.

Petrolul a mai înscris o dată prin Grozav (81), dar golul a fost anulat în cele din urmă (VAR) pentru ofsaid.

Ploieştenii au marcat golul al treilea în timpul adiţional (90+2), prin fundaşul Marian Huja, care a marcat cu capul, în urma unui corner, la primele sale minute pe gazon după îndelungă absenţă cauzată de o accidentare.

Pentru Universitatea aceasta a fost prima înfrângere pe teren propriu în actualul sezon. Universitatea are o singură victorie în ultimele patru etape (două egaluri şi o înfrângere).

Dragoş Bon, antenorul secund al Universităţii Craiova, crede că echipa sa nu a avut forţă mentală în meciul pierdut duminică, pe teren propriu, scor 1-3 cu Petrolul Ploieşti.

„E greu să tragi concluzii. E clar că nu am avut o seară aşa cum ne-am dorit, cum ne-am aşteptat. Am fost departe de ce trebuia. E dificil să vorbeşti după o astfel de partidă, ceea ce am arătat în seara asta sper să fie un accident. Nu e ceea ce ne propunem. Fanii au avut o reacţie corectă astăzi, ne-au susţinut chiar dacă jocul nu a fost ceea ce aşteptau. E normal să fie supăraţi, să aibă şi frustrări pentru că iubesc echipa. Nu aşa trebuie să arate o echipă care se bate la campionat sau la podiumul României. Trebuie să arătăm altfel, dacă nu putem, atunci trebuie să plecăm cu toţii acasă.”, a declarat Dragoş Bon.