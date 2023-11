Condus de dr. Corinne Keet, profesor de alergie pediatrică și imunologie la Departamentul de Pediatrie al Universității din Carolina de Nord, studiul pune într-o lumină nouă un factor de risc pentru mortalitatea cardiovasculară, potrivit Thebrighterside.

O potențială legătură între sensibilitatea la alergenii alimentari comuni și riscul unor boli de inimă

Publicată în The Journal of Allergy and Clinical Immunology, cercetarea se bazează pe date din două studii longitudinale, dezvăluind o asociere semnificativă între prezența anticorpilor IgE la anumite alimente, cum ar fi laptele de vacă, arahide și creveți, și un risc crescut de afecțiuni cardiovasculare.

Această asociere a persistat chiar și atunci când s-a ținut cont de factorii de risc convenționali ai bolilor cardiace, cum ar fi fumatul, hipertensiunea arterială și diabetul.

Legătura dintre un anticorp numit IgE și riscul de deces din cauza afecțiunilor cardiace

Dr. Keet a subliniat: „Oamenii care aveau un anticorp numit IgE din alimentele pe care le consumă în mod regulat păreau a avea un risc crescut de deces din cauza bolilor de inimă”.

Ea a continuat: „Am fost surprinși de aceste descoperiri, deoarece este normal să avem IgE la alimente (aproximativ 15% dintre adulții americani au IgE la alergenii alimentari comuni), iar majoritatea oamenilor nu au niciun simptom atunci când mănâncă aceste alimente.

Studiul, finanțat de Institutul Național de Alergie și Boli Infecțioase și de AAAAI Faculty Development Awa de la Universitatea din Virginia, a folosit două seturi de date diferite pentru analiză.

Primul set de date a cuprins 4414 de adulți care au participat la Sondajul Național de Sănătate și Examinare (NHANES), în timp ce al doilea set de date a inclus 960 de participanți din cohorta Studiului Multietnic al Aterosclerozei (MESA). Participanții la MESA au fost urmăriți până la 19 ani, în timp ce participanții NHANES au fost urmăriți până la 14 ani.

Cercetătorii au măsurat nivelurile totale și specifice de IgE pentru diverși alergeni, inclusiv din laptele de vacă, ouă, arahide, creveți și aeroalergeni, în grupul NHANES. În grupul MESA, ei s-au concentrat pe IgE din laptele de vacă, alfa-gal, arahide, acarieni și iarbă de timothy.

Interesant este că ambele seturi de date au arătat o asociere puternică între sensibilitatea la lapte și mortalitatea cardiovasculară, sensibilitatea la creveți și arahide conturându-se ca factori de risc suplimentari pentru bolile de inimă.

Ce sugerează rezultatele studiului

Rezultatele studiului gravitează în jurul sensibilității alimentare, și mai puțin în jurul alergiilor alimentare clinice. Deoarece cercetătorii nu aveau acces la informații cu privire la alergiile alimentare clinice în fiecare cohortă, au presupus că persoanele cu un consum regulat de alergeni alimentari nu se confruntă cu simptome de alergie.

În consecință, rezultatele sugerează că aceste asocieri sunt mai pertinente pentru indivizii care nu au fost diagnosticați oficial cu alergii alimentare, ridicând întrebări cu privire la potențialele consecințe pe termen lung pentru acest grup.