Lansarea EUROPAfest 2024 la Palatul Elisabeta. It’s all about live quality music

SURSA FOTO: jmEvents.ro

Caracterizat prin autenticitate, diversitate și ținută, EUROPAfest face parte din elita festivalurilor europene, contribuind cu fiecare ediție la promovarea unei imagini pozitive a Romaniei în întreaga lume. Singurul festival din Europa care reuneste 4 genuri muzicale – jazz | blues | pop | clasic revine în 2024 cu concerte de excepție. Sub sloganul It's all about live quality music!, EUROPAfest prezintă în perioada 5 – 14 iulie, artiști din peste 15 țări - Europa și invitați speciali din SUA, Australia, China sau Japonia.