Lansare cu succes la Centrul spaţial Kennedy din Florida! Compania SpaceX, fondată de miliardarul Elon Musk, a lansat un echipaj cu patru astronauţi către Staţia Spaţială Internaţională.

Lansarea de vineri de la Centrul spaţial Kennedy din Florida a vizat o rachetă cu un echipaj format patru astronauţi la bord, între care francezul Thomas Pesquet. Primele primele minute de zbor către Staţia Spaţială Internaţională (ISS) s-au derulat bine, transmite agenţia AFP.

Decolarea a fost salutată cu aplauze din sala de control a SpaceX şi a avut loc la ora locală 5:49 (9:49 GMT).

The @SpaceX Crew Dragon spacecraft carrying @astro_kimbrough, @Astro_Megan, @Aki_Hoshide and @Thom_astro has safely reached orbit! 🐉

Tune in at 7:30 a.m. ET for a postlaunch news conference at @NASAKennedy: https://t.co/YeWrpz41EN pic.twitter.com/ktZFk4Tmda

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) April 23, 2021