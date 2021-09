The Guardian notează că președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, dorește să înăsprească armistițiul, având în vedere că acesta a fost încălcat în mod constat în ultimele 18 luni. Având în vedere conflictul dintre cele două țări, relațiile dintre Rusia și Turcia rămân încordate.

Cei doi președinți au vorbit despre viitorul singurei părți din Siria, parte aflată în afara controlului guvernamental. Ci doi s-au întâlnit în orașul Soci, o stațiune de la Marea Neagră. Presa internațională notează că președintele Turciei a dorit să întărească acordul de încetare a focului din martie 2020. Acest acord a pus capăt atacurilor sângeroase ale lui Bashar al-Assad și ale acoliților săi ruși contra forțelor sprijinite de Turcia în nord-vestul Siriei.

Din cauza conflictului de anul trecut, Rusia și Turcia s-au apropiat în mod primejdios de o confruntare fără precedent. Aceasta ar fi putut amenința Turcia cu un nou flux de refugiați, asta în condițiile în care populația turcă deja cuprinde aproape patru milioane de sirieni.

De cealaltă parte, Vladimir Putin a precizat că negocierile cu Turcia sunt uneori dificile, însă a subliniat că ambele părți au învățat să găsească compromisuri benefice atât pentru Rusia, cât și pentru Turcia.

Într-o altă ordine de idei, odată cu intensificarea tensiunilor cu Occidentul, Moscova și Ankara s-au apropiat din ce în ce mai mult în ultimii ani.

Cele două țări mențin legături economice și energetice considerabile, cu toate că sprijină părți adverse în războaiele din Orientul Mijlociu. În plus, milioane de turiști ruși vizitează Turcia în fiecare an, asta reprezentând o sursă considerabilă de bani pentru economia țării.

