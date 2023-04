Marți, 25 aprilie 2023, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denunţat un atac al armatei Rusiei asupra unui muzeu de istorie locală din oraşul nord-estic Kupiansk. Potrivit spuselor sale, în prezent, mai multe persoane se află sub dărâmăturile clădirii. Momentan, se știe că zece persoane au fost rănite, iar un om și-a pierdut viața.

„Kupyansk, muzeu de istorie locală. Armata Rusiei l-a lovit cu rachete. Până acum, se știe că un angajat al muzeului a fost ucis, iar alte zece persoane au fost rănite. Mai sunt oameni sub dărâmături. Țara teroristă face totul pentru a distruge complet Ucraina. Nu avem dreptul să uităm de asta nici măcar o secundă. Trebuie să aducem pe Rusia în fața justiției atât pe câmpul de luptă, cât și cu sentințe echitabile pentru teroriști”, a scris, marți, Volodimir Zelenski pe contul său de Twitter.

Lângă mesajul său, președintele Ucrainei a atașat un clip video în care se vede o clădire distrusă, cu ferestrele aruncate în aer.

„Atacul rusesc a fost efectuat cu ajutorul unei rachete sol-aer S-300 de fabricaţie sovietică”, a scris, marți, Andrii Iermak, şeful Administraţiei Prezidenţiale din Ucraina, pe contul său de Telegram.

Kupiansk se află la aproximativ 100 de kilometri de Harkov. Înainte de a începe războiul, avea o populaţie de peste 25.000 de locuitori. A fost cucerit de soldații ruşi în primele zile ale „operațiunii militare speciale”, însă soldații ucraineni l-au recucerit în septembrie 2022, după o contraofensivă fulgerătoare. În ciuda acestui fapt, forţele ruse s-au întors în Kupiansk la începutul lui ianuarie 2023. La începutul lui martie 2023, Guvernul de la Kiev a ordonat persoanelor vulnerabile să evacueze oraşul din cauza presiunii militare ruseşti.

Kupyansk, local history museum. 🇷🇺 missile strike. So far, it is known about the dead employee of the museum and ten wounded. There are still people under the rubble.

The terrorist country is doing everything to destroy 🇺🇦 completely. We have no right to forget about it for a… pic.twitter.com/U2bt5RtxnL

