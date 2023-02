Un veteran al armatei americane din Marshfield, Wisconsin, a murit în acțiune pe 16 februarie în Ucraina, potrivit WSAW-TV.

„Putem confirma decesul unor cetățeni americani în Ucraina. Suntem în contact cu familiile lor respective și oferim toată asistența consulară posibilă”, a declarat vineri pentru CNN un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA.

A murit pe frontul din Ucraina

Andrew Peters, în vârstă de 28 de ani, s-a alăturat Legiunii Internaționale de Apărare a Ucrainei, a relatat WSAW-TV. Legiunea a fost creată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a permite cetățenilor străini, „să se alăture rezistenței împotriva ocupanților ruși și să lupte pentru securitatea globală”, potrivit site-ului oficial al legiunii.

„Andrew avea un simț puternic a ceea ce este bine și rău. El a simțit nevoia de a-și folosi abilitățile sale anterioare de luptă militară pentru a ajuta poporul ucrainean să lupte și să-și elibereze țara.

Andrew era extrem de apropiat de colegii săi de arme și era apreciat de toată lumea. Suntem cu toții extrem de mândri de curajul și sacrificiul său altruist”, au declarat părinții lui Peters într-un comunicat, potrivit WSAW-TV.

Potrivit CNN, Andrew Peters a efectuat o misiune în Afganistan în 2014.

Joe Biden nu vrea să trimită avioane F-16 în Ucraina

Președintele SUA, Joe Biden, a declarat vineri pentru ABC News că Ucraina „nu are nevoie de F-16 acum”, în ciuda faptului că președintele ucrainean Volodimr Zelenski și alți oficiali ucraineni și-au intensificat în ultimele zile campania publică pentru avioanele de vânătoare fabricate în SUA, susținând că au nevoie urgentă de ele pentru a se apăra împotriva atacurilor cu rachete și drone rusești.

„Uite, îi trimitem ceea ce militarii noștri experimentați cred că are nevoie acum. Are nevoie de tancuri, are nevoie de artilerie, are nevoie de apărare aeriană, inclusiv de încă un HIMARS”, a declarat Biden la ABC News.

„Sunt lucruri de care are nevoie acum și pe care i le trimitem pentru a-i pune într-o poziție în care să poată obține câștiguri în această primăvară și în această vară, mergând spre toamnă.

Nu există nicio bază pe care să se bazeze, conform armatei noastre în prezent, pentru a furniza F16”, adăugând: „Deocamdată, exclud acest lucru”, a spus Joe Biden.

Vineri, Biden a ezitat atunci când a fost întrebat ce i-a spus lui Zelenski în timpul vizitei sale la Kiev despre posibilitatea de a furniza F-16, răspunzând: „Nu există nicio rațiune pentru a furniza F-16. Aceasta este o discuție privată”.

Consilierul de securitate națională al lui Biden, Jake Sullivan, a declarat joi, în timpul unei conferințe publice, că problema F-16 a fost abordată în timpul călătoriei surpriză a președintelui american în Ucraina.

„F-16 nu sunt o chestiune pentru lupta pe termen scurt. F-16 sunt o chestiune pentru apărarea pe termen lung a Ucrainei și aceasta este o conversație pe care au avut-o președintele Biden și președintele Zelenski”, a declarat Sullivan.