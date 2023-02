Vineri, 24 februarie 2023, în ziua care a marcat un an de la izbucnirea războiului din Ucraina, ministrul Afacerilor Externe din România, Bogdan Aurescu, a participat la dezbaterea Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (CS ONU), eveniment care a avut loc la New York la nivel ministerial. Reuniunea a fost organizată de Malta, ţară care deţine preşedinţia Consiliului de Securitate al ONU în februarie 2023, pentru a marca un an de la declanşarea războiului din Ucraina.

Cu acest prilej, Bogdan Aurescu a reafirmat poziţia fermă a României faţă de războiul declanşat de Federaţia Rusă, stat membru al Consiliului de Securitate al ONU, împotriva Ucrainei. Aceasta a reamintit, totodată, că impactul acestui război iraţional se resimte larg şi profun, iar „frica de o catastrofă nucleară planează din nou asupra noastră.” Potrivit spuselor sale, „tacticile hibride ne testează sau încearcă să ne intimideze, punând presiune asupra Ucrainei şi vecinilor săi, precum Republica Moldova, asupra altor state din regiunea Mării Negre şi pe întregul continent european”.

„Deja de un an, România, vecin direct al Ucrainei, se află în fruntea eforturilor de ajutorare a Ucrainei şi de contracarare a consecinţelor multiple ale războiului atroce, ilegal şi neprovocat al Federaţiei Ruse, membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, împotriva Ucrainei, un stat suveran şi independent. Impactul acestui război iraţional se resimte larg şi profund.

Încălcările dreptului internaţional umanitar şi atacurile asupra infrastructurii civile critice au obligat milioane de ucraineni să se refugieze. Lanţurile de aprovizionare cu cereale şi energie au fost perturbate, ceea ce a condus la creşterea bruscă a preţurilor energiei şi la sporirea ameninţării foametei pe tot globul, şi în special pentru cei mai vulnerabili din Sudul Global.

Frica de o catastrofă nucleară planează din nou asupra noastră. Tacticile hibride ne testează sau încearcă să ne intimideze, punând presiune asupra Ucrainei şi vecinilor săi, precum Republica Moldova, asupra altor state din regiunea Mării Negre şi pe întregul continent european, precum şi asupra zonei de securitate euroatlantică în ansamblu. Acest război reprezintă un atac direct asupra integrităţii sistemului internaţional bazat pe norme, asupra securităţii, prosperităţii şi valorilor noastre fundamentale”, a declarat, vineri, Bogdan Aurescu, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Afacerilor Externe din România (MAE).

Bogdan Aurescu e ferm convins că Ucraina va câștiga războiul

În cadrul discursului său, el a reamintit că „vom rămâne uniţi şi puternici pentru atât timp cât va fi nevoie”, precizând că „Ucraina va câştiga şi Rusia va suporta răspunderea pentru acţiunile sale.”

„Apelul nostru este, de asemenea, clar: Rusia trebuie să respecte normele dreptului internaţional. Trebuie să înceteze în mod necondiţionat folosirea forţei şi să se retragă complet şi imediat de pe teritoriul Ucrainei, în graniţele sale recunoscute internaţional”, a adăugat Bopgdan Aurescu.

„România a acţionat în deplină solidaritate cu curajosul popor ucrainean. Am făcut investiţii considerabile în infrastructura de transport, energetică şi alimentară, am primit peste 3,6 milioane de refugiaţi ucraineni care au tranzitat teritoriul nostru. Până în prezent, am facilitat livrarea a peste 13 milioane de tone de cereale ucrainene, contribuind la eforturile globale de asigurare a securităţii alimentare.

România speră la un rezultat pozitiv pe termen lung şi la continuarea Acordului privind Iniţiativa pentru cereale la Marea Neagră. România a fost, de asemenea, un susţinător puternic al eforturilor de tragere la răspundere pentru toate crimele grave comise în Ucraina, inclusiv pentru crima de agresiune. Ne-am alăturat nucleului de state care lucrează alături de Ucraina pentru a identifica cel mai potrivit temei juridic pentru înfiinţarea unui Tribunal destinat acestui scop”, a spus ministrul Afacerilor Externe din România.

România va sprijini în continuarea Republica Moldova

Bogdan Aurescu a vorbit, totodată, și despre încercările Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, reamintind că Guvernul României sprijină pe deplin suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, în graniţele sale recunoscute internaţional.

„În această privinţă, este absolut inacceptabil să vedem o retorică ameninţătoare, precum cea inclusă în declaraţia de astăzi a Ministerului de Externe al Rusiei, prin care a anunţat că armata rusă va „răspunde în mod adecvat” unor aşa-zise „provocări” sau „atacuri” împotriva compatrioţilor ruşi şi a personalului şi depozitelor militare din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. O astfel de conduită provocatoare, bazată pe nimic, bazată pe acuzaţii nefondate, este complet inacceptabilă.

Pe măsură ce ne-am apropiat de împlinirea unui un an de la începutul acestui război, am asistat cu toţii, inclusiv România, la intensificarea propagandei ruseşti, care a răspândit informaţii false, în încercarea de a submina unitatea societăţilor noastre şi eforturile noastre de a sprijini Ucraina. Trebuie să combatem aceste influenţe maligne, precum şi să continuăm să fim uniţi pentru a ne apăra valorile. Românii trebuie să fie atenţi la narativele de inspiraţie rusă pe care le citesc şi le aud, dar să nu pună sub semnul întrebării sprijinul nostru pentru Ucraina. Sprijinirea Ucrainei înseamnă sprijinirea României”, a afirmat Bogdan Aurescu.