„La un an de la începutul războiului, noi toţi, inclusiv România, am văzut cum se intensifică propaganda rusă. A răspândit narative false în încercarea de a submina unitatea societăţilor noastre şi eforturile noastre de a sprijini Ucraina. Trebuie să combatem aceste influenţe maligne şi trebuie să rămânem uniţi pentru a ne apăra valorile. Românii trebuie să aibă grijă la ştirile care vin de la ruşi pe care le citesc şi le aud, dar n-ar trebui să pună la îndoială sprijinul nostru pentru Ucraina. Să sprijinim Ucraina înseamnă să sprijinim România”, a declarat acesta în cadrul Consiliului de Securitate ONU.

Republica Moldova, cea mai afectată țară de război, după Ucraina

Ministrul a subliniat, totodată, că în afară de Ucraina, țara cea mai afectată de război este Republica Moldova.

„Războiul în desfăşurare din Ucraina are consecinţe majore în regiune. Am întins o mână de ajutor vecinilor din Republica Moldova, ţara cea mai afectată de război cu excepţia Ucrainei. Trebuie să vă atrag atenţia că suntem îngrijoraţi de cel mai recent plan al Rusiei de a destabiliza ţara, un lucru pe care l-am condamnat”, a adăugat Bogdan Aurescu, făcând referire la comunicatul Ministerului de Externe de la Moscova potrivit căruia Transnistria este considerată teritoriu rusesc.

„În această privinţă, este absolut inacceptabil să vedem o retorică ameninţătoare ca cea inclusă în declaraţia ministerului rus de externe de astăzi în care a anunţat că armata rusă, citez, «va răspunde adecvat aşa-ziselor provocări sau atacuri împotriva compatrioţilor ruşi şi personalului militar din Transnistria». Un astfel de comportament provocator, bazat pe nimic, bazat pe insinuări fără dovezi, este complet inacceptabil. Sprijinim pe deplin suveranitatea şi integritatea Republicii Moldova în graniţele sale recunoscute internaţional”, a completat acesta.

România va continua să sprijine Ucraina cât va fi necesar

Ministrul a mai precizat că România va sprijini Ucraina cât timp va fi nevoie.

„Acesta este testul generaţiei noastre. Trebuie să lucrăm împreună la toate nivelurile pentru a opri acest conflict şi a aduce pacea. Mesajul nostru este direct. Pace şi respect deplin pentru suveranitatea şi integritatea teritoriului ucrainean. Pace şi respect deplin pentru carta ONU şi principiile fundamentale ale dreptului internaţional”, a spus el.

Bogdan Aurescu a menționat, totodată, sprijinul concret pe care România i l-a acordat Ucrainei de-a lungul unui an de război.

„Din prima zi a acestui război, România a acționat în deplină solidaritate cu curajosul popor ucrainean. Am făcut investiții considerabile în infrastructura de transport, energetică și alimentară, am primit peste 3,6 milioane de refugiați ucraineni care au tranzitat teritoriul nostru. Până în prezent, am facilitat livrarea a peste 13 milioane de tone de cereale ucrainene, contribuind la eforturile globale de asigurare a securității alimentare.

România speră la un rezultat pozitiv pe termen lung și la continuarea Acordului privind Inițiativa pentru cereale la Marea Neagră. România a fost, de asemenea, un susținător puternic al eforturilor de tragere la răspundere pentru toate crimele grave comise în Ucraina, inclusiv pentru crima de agresiune. Ne-am alăturat nucleului de state care lucrează alături de Ucraina pentru a identifica cel mai potrivit temei juridic pentru înființarea unui Tribunal destinat acestui scop”, a declarat ministrul.