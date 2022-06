Armata Ucrainei a anunțat recent că lunetistul rus „Adam cel Groaznic” a fost lichidat. Anatoli Stefan, colonel ucrainean, a făcut anunțul respectiv pe contul său de Telegram.

Potrivit spuselor sale, „Adam cel Groaznic” a fost în cele din urmă „denazificat și demilitarizat oficial”.

Lunetistul rus a servit anterior în Batalion Sparta, creat de separatiștii pro-ruși din Donbas în 2014, după anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea la Rusia.

Menționăm faptul că tot colonelul ucrainean a anunțat anterior lichidarea altor comandanți ruși, precum atamanul cazac Alexandr Kalnițki și colonelul rus Alexei Șarov, comandantul celei de-a 810-a Brigade de Gărzi a armatei invadatoare.

Aceasta nu este singura pierdere suferită de armata rusă. Amintim faptul că Oleksii Arestovici, consilier prezidențial din Ucraina, a declarat recent că forțele ruse au pierdut alți doi generali.

Recent, alți doi generali ruși au fost lichidați de forțele ucrainene în regiunea sudică Herson. Unul dintre cei doi ruși ucişi a fost un general al Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei, însărcinat cu organizarea referendumului pentru anexarea regiunii sudice Herson la Rusia.

Informația a fost transmisă recent de consilierul prezidenţial ucrainean Oleksii Arestovici într-un interviu acordat unui post de televiziune din Belarus.

Two #Russian generals, one of them an FSB general responsible for organizing a „referendum” on the region’s joining the Russian Federation, were slain in #Kherson region. This was reported by Alexey Arestovych, adviser to the head of the #Ukrainian presidential office. pic.twitter.com/0zwq8VK9Hz

— NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2022