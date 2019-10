Laura Codruța Kovesi a vorbit, într-un interviu acordat americanilor de la Associated Press despre asaltul permanent asupra procurorilor din România.

„Ultimii doi ani au adus un atac masiv și foarte agresiv asupra sistemului judiciar. Au fost schimbate legi, procurori și judecători au fost atacați și umiliți, a existat o adevărată campanie de acțiuni disciplinare împotriva personalului. Vă puteți bine imagina că astfel de lucruri pot influența eficiența corpului judiciar”, a declarat Laura Codruța Kovesi, pentru Associated Press.

În opinia sa, dacă ți-e teamă sau ești ezitant ca procuror, trebuie să-și schimbi jobul.

„Cei care comit infracțiuni nu sunt tocmai cei mai de treabă oameni, deci trebuie să te aștepți la repercusiuni”, a mai spus Kovesi.

Ea a dezvăluit și cine a fost prima persoană pe care a sunat-o că imediat ce a aflat că va fi procuror-șef european.

“Când am avut confirmarea, pe mama am sunat-o. Pot să spun că am fost bucuroasă, evident și am primit acest vot ca un semn de susținere și de încurajare pentru procurori și judecători din România în primul rând. Dar în special am considerat că acest vot a fost un vot pentru toți românii care în ultimii ani au susținut statul de drept lupta anticorupție și valorile europene.”, a comentat Kovesi.

