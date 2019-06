Opoziția nu a reușit să dărâme Guvernul, iar acum I s-a pus gând rău și președintelui Klaus Iohannis. Cel main oi plan de cucerite a Palatului Cotroceni a fost dat în vileag. Victor Ponta și ProRomânia încearcă să se apropie de putere. Vrea ă mare coaliție între partidul său și PSD-ALDE. Totul pentru a propune un singur candidat în alegerile prezidențiale care să-l bată pe Klaus Iohannis în turul doi.

„Eu tot vreau în turul 2 să intre un candidat de centru-stânga. Eu tot cred că putem găsi un candidat, să nu fie nici de la PSD pe care să îl susținem să ajungă în turul 2. Pro România și PSD și ALDE! Noi am veni și cu o propunere concretă și am zis să îl propunem pe Sorin Cîmpeanu. PSD nu a zis niciodată nimic de rău de Sorin Cîmpeanu, ALDE nici atât. Are recunoaștere internațională, e un candidat foarte bun.

Pe el îl propunem noi, poate aveți idei mai bune. Dar dacă mergem cu trei candidați sigur nu intră niciunul în turul 2”, a anunțat Victor Ponta, în emisiunea „Dosar de Politician”, de pe B1TV.

Această solicitare vine la puțin timp după ce opoziția l-a acuzat pe Ponta că nu a depus eforturi pentru a atrage destui parlamentari ai puterii de partea moțiunii de cenzură pentru a putea trece moțiunea de cenzură prin Parlament.

Această dorință a fostului premier contrazice și propria sa declarația în care arăta că a învățat lecția transmisă de electorat la votul din 26 mai și nu se mai întoarce la PSD deoarece este un partid compromis ce nu mai este dorit de români.

Te-ar putea interesa și: