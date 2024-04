Klaus Iohannis: România este ferm angajată în procesul de adaptare permanentă a NATO

Joi, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice, Președintele Klaus Iohannis a transmis că România este ferm angajată în procesul de adaptare permanentă a NATO. Scopul este ca alianța să devină mai puternică și mai bine pregătită pentru viitor.

NATO, the most powerful&important defence Alliance in history, celebrates 75 yrs.

Its relevance is even bigger, considering the current difficult context.🇷🇴 is firmly committed to NATO’s permanent adaptation process so it gets stronger&better prepared for the future.