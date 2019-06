Mihai Fifor a declarat că această propunere a lui Klaus Iohannis va fi dezbătură joi, în coaliția de guvernare și vineri într-o ședință CEX PSD.

„(Nu a fost o discutie de acest gen (la consultările cu Iohannis – n.r.). Dna premier a spus ca PSD cauta formula pentru aplicarea referendumului, ca PSD a inteleg votul la referendum si am discutat despre parcursul european pe care PSD il are si pe care Guvernul va continua sa il aiba. Punctual despre un pact nu s-a discutat. O astfel de decizie o sa o discutam in forurile de conducere ale PSD, in speta in CEX pe care il vom avea vineri”, a spus Fifor la Antena 3.

”I-am rugat pe cei care s-au prezentat să își expună punctul de vedere. Am constatat că majoritatea sunt de acord că rezultatele acestui referendum trebuie implementate. Pentru a valorifica cum se cuvine acest vot, am decis să invit partidele politice parlamentare să semnăm un acord național pentru consolidarea parcursului european al României, un pact politic.”, a declarat Klaus Iohannis.

„Acordul conține transpunerea în legislație a întrebărilor de la referendum. (…) Este necesară și revizuirea Legilor Justiției și a legilor prin care au fost modificate, în acord cu rapoartele Comisiei de la Veneția și a Comisiei GRECO. Propun ca cei care vor semna pactul să se angejeze să transpună în legislație în cel mai scurt timp măsurile necesare exercitării depline și efective a dreptului de vot de către cetățenii români. Acest proiect va fi trimis imediat către partide și va fi pus imediat la dispoziția jurnaliștilor”, a mai adăugat președintele României.

