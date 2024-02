Președintele Klaus Iohannis a publicat pe platforma X, cunoscută anterior drept Twitter, un mesaj cu privire la decesul opozantului rus Alexei Navalnîi.

Șeful statului a precizat că este întristat de această veste. El spune că gândurile românilor se îndreaptă către familia și prietenii opozantului rus.

Klaus Iohannis a mai spus că opozantul rus a fost un luptător curajos pentru libertate și drepturi.

De altfel, el a cerut Rusiei o anchetă transparentă și cuprinzătoare în acest sens.

Deeply saddened by the news that Alexey @navalny has died. Our thoughts of compassion go out to his family & friends. Today, the international community has lost a courageous fighter for #freedom & rights. We urge Russia to conduct a transparent and comprehensive investigation.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) February 16, 2024