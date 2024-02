Aleksei Navalnîi, liderul opoziției din Rusia, a murit. Și-a pierdut viața în spatele gratiilor. La scurt timp de la tragicul anunț, președintele Senatului, Nicolae Ciucă, i-a adus un ultim omagiu pentru rolul său în democrația din Rusia.

Este „profund întristat” de pierderea suferită. Din punctul lui de vedere, Aleksei Navalnîi a fost „o voce fermă pentru democrație” în Rusia. Lupta sa împotriva corupției și eforturile sale pentru drepturile omului nu vor fi uitate vreodată.

Deeply saddened by the news of Alexei Navalny’s passing. A steadfast voice for democracy and transparency in Russia, his fight against corruption and for human rights will not be forgotten. This tragic loss underlines the urgent need for real democracy in Russia.

— Nicolae Ionel Ciucă (@NicolaeCiuca) February 16, 2024