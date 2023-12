Reacția sa vine în contextul în care apropiaţii săi nu au avut veşti despre el de aproape trei săptămâni. Călătoria către noul său loc de detenţie – care a durat 20 de zile – a fost ”destul de obositoare”, a precizat acesta pe X.

1/9 I am your new Santa Claus.

Well, I now have a sheepskin coat, an ushanka hat (a fur hat with ear-covering flaps), and soon I will get valenki (a traditional Russian winter footwear). I have grown a beard for the 20 days of my transportation.

— Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023