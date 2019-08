Cu toate că este dat drept principalul favorit pentru încă un mandat la Cotroceni, preşedintele statului a făcut recent o greşeală majoră care nu va fi iertată prea curând de opinia publică. În timp ce ţara vuieşte din cauza crimelor de la Caracal, Klaus Iohannis nu pare afectat de această tragedie şi îşi vede mai departe de campania electorală cu zâmbetul pe buze.

Simion Buia, fotograful ales să surprindă imaginile necesare campaniei electorale pentru Klaus Iohannis a ales să publice o serie de imagini în care președintele apare alături de fiica acestuia în mai multe imagini. Ulterior, postarea a fost ștearsă, însă răul a fost deja făcut şi reacţiile dure din mediul online nu au ezitat să apară.

”Sunt un om norocos. În ultima vreme am întâlniri remarcabile. Deseori o duc și pe Martha cu mine, să învețe, să înțeleagă, să-și amintească. În definitiv suntem ce sunt amintirile noastre. Deunăzi am avut un shooting cu președintele României. Martha a vorbit în limba germană cu domnul Iohannis, au comunicat foarte bine, despre școală, despre viață. Apoi Martha a pus Jazz pe telefonul mobil, ca să spargă liniștea Cotrocenilor, iar eu am încins blitzul… A ieșit bine. Dacă ar fi să descriu experiența mea într-un singur cuvânt, ar fi – empatie. Uneori există pur și simplu „chimie” între oameni, indiferent de vârstă, statut, funcție. Îmi iubesc meseria, îmi ador fiica, vă îndemn să ieșiți la vot!” a scris fotograful pe pagina de Facebook, unde a adăugat imagini cu președintele României și fiica sa.

Reacţiile negative pe internet nu au întârziat să apară

