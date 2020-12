Klaus Iohannis este înmărmurit. Au început deja să-l atace pe față

George Simion a declarat că este dispus la negocieri cu partidele politice, dar că nu vrea ca AUR să intre la guvernare. La Antena 3, marți seara, liderul AUR, a lansat un atac virulent la adresa lui Klaus Iohannis, despre care însuși OSCE a spus că a depășit prerogativele sale oficiale, ”ceea ce reprezintă o încălcare a standardelor internaţionale şi a angajamentelor luate de toate ţările OSCE pentru a păstra o separare clară între stat şi partidele politice”.

”Datorită nouă, PMP și Pro România ne-au părăsit. Sper să ne părăsească și alți monștri sacri. Ce a făcut Klaus Iohannis în această campanie este de-a dreptul grețos. El trebuie să fie mediator, nu competitor. Dacă am fi fost prima sau a doua forță politică a țării, am fi cerut suspendarea acestui individ care nu este iubit de popor. USR intră de spaimă la guvernare, pentru că au dosare.

Avem un președinte uzurpator. Cine mai ține cu românii? Noi discutăm cu oricine, pentru că nu suntem obtuzi, nu suntem fasciști, cum am văzut pe unii din aceste poze (n.r. lideri USR-PLUS). Am văzut că domnul Grindeanu are probleme cu AUR.”, a spus George Simion.

Rezultate parțiale după numărarea la 99% din voturi

PSD a câştigat alegerile parlamentare cu 29,64% dintre voturile exprimate pentru Senat şi 29,24% pentru Camera Deputaţilor, urmat de PNL, care a obţinut 25,59% la Senat şi 25,17% la Camera Deputaţilor, potrivit datelor prezentate marţi de Biroul Electoral Central, după centralizarea proceselor verbale din 99,03% dintre secţiile de votare.

Pe locul al treilea se situează Alianţa USR PLUS, care a obţinut 15,55% la Senat şi 15,04% la Camera Deputaţilor. Partidul pentru Unirea Românilor (AUR) are 9,09% voturi la Senat şi 8,99% la Camera Deputaţilor, iar UDMR a obţinut 5,96% la Senat şi 5,82% la Camera Deputaţilor. Potrivit datelor după centralizarea proceselor verbale din 99,03% dintre secţiile de votare, PMP nu atinge pragul de 5% pentru a intra în Parlament, având 4,90% la Senat şi 4,78% la Camera Deputaţilor.

Dintre candidaţii independenţi la Camera Deputaţilor, cele mai multe voturi le-a primit Valeriu Nicolae, cunoscut ca „Vânătorul de CV-uri”, care a primit 16.014 voturi. Conform BEC, au fost centralizate la nivelul birourilor electorale de circumscripţie judeţeană procesele verbale din 19.364 secţii de votare, reprezentând 99,03% din totalul de 19.553 de secţii de votare.